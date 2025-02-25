Средняя зарплата в Литве выросла более чем на 10% – до 1407 евро "на руки"

Самый быстрый рост трудовых доходов в прошлом году наблюдался у работников старшего возраста – в возрастной группе 51-60 лет прирост составил 12,4 проц., а среди людей в возрасте 25-30 лет – 8,1 проц.

По данным „Содры“, по состоянию на конец 2024 года 6 из 10 работающих людей, или 64 проц., отметили рост доходов. Доходы около 14 проц. застрахованных лиц за год снизились, а годовая инфляция в декабре 2024 года составила 2,1 проц.

„На рост заработной платы, как и в последние годы, повлиял постоянно увеличивающийся размер минимальной месячной зарплаты (ММЗ), рост которой в прошлом году составил около 10 проц. По сравнению с предыдущими годами рост трудовых доходов оставался примерно одинаковый. Как и в 2023 году, зарплата „на руки“ увеличилась примерно на одну десятую“, - представляя обзор, во вторник сказала советник Отдела статистики, анализа и прогноза „Содры“ Кристина Зитиките.

„Содра“ сообщает, что активность на рынке труда в четвертом квартале была ниже, чем в предыдущем году: хотя количество нанятых сотрудников осталось практически неизменным, число увольнений выросло на 4 проц. Если в 2023 году положительное сальдо трудоустройств и увольнений составляло 26,2 тыс. человек, то в прошлом году было принято всего на 1,2 тыс. человек больше, чем уволено.

В отраслях экономики с наибольшим числом застрахованных лиц – оптовой и розничной торговле, обрабатывающей промышленности и строительстве – доходы увеличились в среднем на 10 проц., а в транспортной отрасли – примерно на 18 проц.

По оценкам „Содры“, это произошло потому, что трудовые доходы больше всего выросли в секторах образования (20,7 проц.) и здравоохранения (14 проц.), где занято относительно больше работников старшего возраста.

В декабре общая численность занятых в стране сократилась на 0,8 проц. или на 10,2 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Больше всего работников лишился транспортный сектор (8,9 тыс. человек), а также торговля (8,1 тыс. человек) и строительство (2,1 тыс. человек). При этом наибольший прирост работников зафиксирован в сфере здравоохранения (6,2 тыс. человек).

В прошлом году увеличилось число людей, получающих пособие по безработице. В декабре 2024 года пособие по безработице получали 83,2 тыс. человек, что на 5,1 тыс. больше, чем за аналогичный период 2023 года.