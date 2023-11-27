Средняя заработная плата в третьем квартале в Литве составила около 2000 евро

Среднемесячная брутто-зарплата в экономике страны в третьем квартале 2023 г. выросла по многим видам деятельности с 1% (прочая деятельность по обслуживанию) до 8,4% (административно-сервисная деятельность), а по восьми видам деятельности сократилась с 0,1 (деятельность по организации культурной, зрелищно-досуговой деятельности, здравоохранению и социальной работе населения) до 4,7% (электричество, газ, пароснабжение и кондиционирование).

Среднемесячная чистая заработная плата (после вычета соответствующих налогов) в экономике страны составила 1251,5 евро, и, по сравнению со вторым кварталом 2023 г., выросла на 0,8%: в государственном секторе она составила 1292,6 евро, что на 0,1% выше, в частном секторе – 1234,9 евро, что на 1,2% выше.

Реальная зарплата в третьем квартале 2023 г., по сравнению со вторым кварталом 2023 г., в экономике страны выросла на 1,1%: в госсекторе ­– на 0,4%, в частном секторе – на 1,5%.