Средняя заработная плата в третьем квартале в Литве составила около 2000 евро

Среднемесячная брутто-зарплата в экономике страны в третьем квартале 2023 г. выросла по многим видам деятельности с 1% (прочая деятельность по обслуживанию) до 8,4% (административно-сервисная деятельность), а по восьми видам деятельности сократилась с 0,1 (деятельность по организации культурной, зрелищно-досуговой деятельности, здравоохранению и социальной работе населения) до 4,7% (электричество, газ, пароснабжение и кондиционирование).
Среднемесячная чистая заработная плата (после вычета соответствующих налогов) в экономике страны составила 1251,5 евро, и, по сравнению со вторым кварталом 2023 г., выросла на 0,8%: в государственном секторе она составила 1292,6 евро, что на 0,1% выше, в частном секторе – 1234,9 евро, что на 1,2% выше.
Реальная зарплата в третьем квартале 2023 г., по сравнению со вторым кварталом 2023 г., в экономике страны выросла на 1,1%: в госсекторе – на 0,4%, в частном секторе – на 1,5%.
На изменение заработной платы повлияли увеличение объема работ, сезонные колебания и другие причины.
Среднемесячная брутто-зарплата в третьем квартале 2023 г., по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., в экономике страны выросла на 12,2%: в государственном секторе – на 13,8%, в частном секторе – на 11,5%.
Среднемесячная брутто-зарплата за год выросла в компаниях, учреждениях и организациях всех видов экономической деятельности – на 7,2% (сделки с недвижимостью) до 20,3% (административно-сервисная деятельность).
Среднемесячная нетто-зарплата в экономике страны за год выросла на 11,1% : в государственном секторе – на 12,6%, в частном секторе – на 10,5%.
Реальная заработная плата в третьем квартале 2023 г., по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., в экономике страны выросла на 5%: в государственном секторе – на 6,4%, в частном секторе – на 4,4%.