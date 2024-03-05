Средняя самая дешевая продуктовая корзина в январе подешевела на 4,06%

В февральском ценовом рейтинге самых дешевых продуктовых корзин не участвует сеть Lidl – из-за ценовых манипуляций.
Как обычно, первое место прочно удерживает торговая сеть Maxima, на этот раз снизив цену корзины на 0,56 евро.
На второе место с шестой позиции поднялась Norfa, корзина которой подешевела на 1,81 евро.
На третье место с пятого поднимается Barbora (подорожала на 1,39 евро), Iki оказалась на четвертом месте, снизив стоимость корзины на 3,88 евро.
Пятую и шестую позиции в рейтинге занимают Rimi и E.Rimi, повысив стоимость корзины соответственно на 7,37 и 11,94 евро.
На последнем месте февральского рейтинга находится интернет-магазин Iki Last Mile (корзина подешевела на 0,86 евро).
По данным Pricer.lt, разница между самой дешевой (Maxima) и самой дорогой (Last Mile) корзинами составляет 19,78 евро (34,8 проц.).
Из отслеживаемых Pricer.lt 52 товаров подорожали 16, подешевели 35, а цена на 1 товар не изменилась.
Всего из 52 отслеживаемых товаров значительно подорожали 4 (на 10 проц. и более).
Сильнее всего выросли цены на самый дешевый рис, самое дешевое филе сельди Zigmas, черный чай Lipton, самую дешевую вареную колбасу, самый дорогой картофель.
Подешевели 35 товаров, из них 19 – более чем на 10 проц.: подсолнечное масло, самый дешевый йогурт, самый дешевый черный хлеб, самые дешевые овсяные хлопья, самая дешевая сметана, самые дешевые томаты, самое дешевое молоко.