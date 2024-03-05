Средняя самая дешевая продуктовая корзина в январе подешевела на 4,06%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В феврале, по сравнению с январем 2024 г., средняя самая дешевая продуктовая корзина в магазинах страны подорожала на 3,04 евро (на 4,6 проц.), при этом она была на 8,68 евро (на 11,2 проц.) дешевле, чем в феврале прошлого года, – об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного порталом мониторинга цен Pricer.lt.

В февральском ценовом рейтинге самых дешевых продуктовых корзин не участвует сеть Lidl – из-за ценовых манипуляций.

Как обычно, первое место прочно удерживает торговая сеть Maxima, на этот раз снизив цену корзины на 0,56 евро.

На второе место с шестой позиции поднялась Norfa, корзина которой подешевела на 1,81 евро.

На третье место с пятого поднимается Barbora (подорожала на 1,39 евро), Iki оказалась на четвертом месте, снизив стоимость корзины на 3,88 евро.

Пятую и шестую позиции в рейтинге занимают Rimi и E.Rimi, повысив стоимость корзины соответственно на 7,37 и 11,94 евро.

На последнем месте февральского рейтинга находится интернет-магазин Iki Last Mile (корзина подешевела на 0,86 евро).

По данным Pricer.lt, разница между самой дешевой (Maxima) и самой дорогой (Last Mile) корзинами составляет 19,78 евро (34,8 проц.).

Из отслеживаемых Pricer.lt 52 товаров подорожали 16, подешевели 35, а цена на 1 товар не изменилась.

Всего из 52 отслеживаемых товаров значительно подорожали 4 (на 10 проц. и более).

Сильнее всего выросли цены на самый дешевый рис, самое дешевое филе сельди Zigmas, черный чай Lipton, самую дешевую вареную колбасу, самый дорогой картофель.

Подешевели 35 товаров, из них 19 – более чем на 10 проц.: подсолнечное масло, самый дешевый йогурт, самый дешевый черный хлеб, самые дешевые овсяные хлопья, самая дешевая сметана, самые дешевые томаты, самое дешевое молоко.

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