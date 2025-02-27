Среди российской элиты – в прошлом известный литовский спортсмен: кто он?

По данным российских регистров, он является основателем двух компаний. Ему принадлежит салон роскошных автомобилей Berg Auto Premium (компания BG Grupp) и учрежденная в 2001 г. частная охранная фирма Technostraž. Российские СМИ сообщают, что у Гуткаускаса в Литве были проблемы с правоохраной из-за насилия, его трижды привлекали к уголовной ответственности.
„С нами – Бенас Гуткаускас, он давно приехал из Литвы, на состязаниях представляет Литву, мы с ним давно тренируемся.
Сейчас Гуткаускасженат на нашей красавице, россиянке Олесе, у него есть ребенок, он наполовину русский“, – представляли его в конце 2023 года на передаче „Максимально просто“.
В передаче Гуткаускас, которого назвали тренером верховой езды, приготовил мясо по-французски и рассказал о своем пути в конный спорт, о состязаниях, участии в картинге.
„У родителей был конезавод, я в него почти не заходил, катался мой брат. Я заходил иногда ради адреналина: садился на коня и скакал. Я профессионально ездил на картинге, 7 лет. Однажды отец сказал - довольно, у этого нет перспективы, деньги пихаешь, а пользы – никакой. Я начал заниматься, через полгода стал победителем в детской категории, поехал на детский чемпионат в Чили“, – сказал Гуткаускас.
Отец Гуткаускаса Гедиминас – президент Литовской федерации конного спорта.
В российских регистрах есть данные о том, что в скандале с обходом санкций фигурирующий Гуткаускас в 2022 году стал Марком Бергом.
Быть может, новая „личина“ взята неслучайно, например, для сокрытия связей с Литвой, гражданство Литвы мужчина сохранил.
Семья наездника, ставшего гражданином России, связана с несколькими зарегистрированными в Москве компаниями.
Супруга Олеся Витальевна Гуткаускене пыталась заниматься торговлей одеждой, учредила компанию „Медвежонок“ (2014-2018 гг).
В 2013 г. она учредила в Москве компанию Evro Apoteka, фармацевтическим бизнесом занималась до 2029 г.
В 2001 году Гуткаускас в Москве учредил частную охранную компанию Technostraž, которая работает до сих пор. В 2020 году была зарегистрирована фигурирующая в обходе санкций компания BG Grupp.
Сообщается, что эти компании возглавляет Марк Александрович Берг (новое имя Гутаускаса).
В российских СМИ можно найти немало пикантной информации об этом литовце, взявшем российское гражданство.
Портал „Медуза“ писал, что в Литве Гуткаускас трижды был судим за насилие, хулиганство, нападение на людей с хоккейной клюшкой.