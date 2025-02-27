Среди российской элиты – в прошлом известный литовский спортсмен: кто он?

„У родителей был конезавод, я в него почти не заходил, катался мой брат. Я заходил иногда ради адреналина: садился на коня и скакал. Я профессионально ездил на картинге, 7 лет. Однажды отец сказал - довольно, у этого нет перспективы, деньги пихаешь, а пользы – никакой. Я начал заниматься, через полгода стал победителем в детской категории, поехал на детский чемпионат в Чили“, – сказал Гуткаускас.