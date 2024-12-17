Среди подростков в Литве распространяется опасная мода: употребляют лекарственные препараты

В школах есть специальные коробки, в которые они могут положить анонимные записки, в которых рассказывают о проблемах, например, о распространении наркотиков в школе.
„Можешь бросить записку. Ключ от коробки у полицейских, которые могут в любое время приехать и проверить содержимое. Было такое, когда дети об этом говорили“, – сказала директор вильнюсской гимназии им. Василия Качалова Роза Диментова.
Однако еще больше фактов показывает исследование, проведенное в европейском масштабе. В нем участвовало больше 200 литовских школ. Алкоголь и обычные сигареты дети пробуют в 13 лет. Так они подавляют негативные эмоции, борются с проблемами.
„Чтобы расслабиться, успокоиться, чтобы стать „своим“ в компании, группе“, – сказала вице-президент Литовской ассоциации исследований в сфере воспитания Людмила Рупшене.
Курение обычных сигарет и употребление алкоголя уходит на второй план. За 20 лет их использование сократилось на 40%. К сожалению, им на смену пришли электронные сигареты и рецептурные лекарства: успокоительные и снотворные, они особенно популярны среди девушек.
„Интересные результаты, за две недели до опроса спокойно себя чувствовало 25% девушек, 50% юношей. Девушки чувствуют беспокойство в два раза чаще“, – сказала Рупшене.
Исследование показало, что хотя бы раз рецептурные препараты принимали 23% подростков. Это самый большой показатель с 2003 года (тогда было 13%). Специалисты обращают внимание на родителей: алкоголь и рецептурные препараты дети обычно получают дома.
„Школы делают, что могут. Нам, наверное, надо заняться родителями, мы видим, что источники некоторых препаратов - родители, они и формируют установки“, – сказала директор Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем Рита Скетерскене.
Самым популярным наркотиком среди подростков остается марихуана, ее пробовали 12% школьников. По данным исследования, за 5 лет снизилось число употребляющих экстази, однако растет потребление метамфетамина и галлюциногенных грибов.
„После разных экскурсий мы находим в школе разные веселые жвачки. Значит, наркотики диверсифицируются, они становятся разнообразнее, участники черного рынка пользуются популярностью“, – сказал президент Литовской ассоциации глав школ Дайнюс Жвирдаускас.
Специалисты говорят, что с проблемой борются разными способами: устанавливают камеры, детям читают лекции, помогают и психологи. Однако не хватает вовлечения родителей.
„Все приходит из семьи, семья должна об этом заботиться, очень важно сотрудничать с родителями, ведь они, к сожалению, часто отрицают и не признают наличия проблемы“, – сказала Диментова.
В ходе исследования у детей спрашивали о таких зависимостях, как: компьютерные игры, азартные игры, социальные сети. Наличие зависимости признали 72% школьников. По данным Жвирдаускаса, это свидетельствует о том, что необходимо улучшать отношения между детьми и родителями.
„Родителям дают дополнительные выходные. Государство предоставляет разные возможности, уделяет внимание семьям, есть разные формы побуждения. Надо уделять этому внимание, ведь школа, это одна сторона, которая может что-то дать, корректировать“, – сказал он.
В исследовании участвовали подростки 15-16 лет из 40 стран Европы.