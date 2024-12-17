Среди подростков в Литве распространяется опасная мода: употребляют лекарственные препараты

„Чтобы расслабиться, успокоиться, чтобы стать „своим“ в компании, группе“, – сказала вице-президент Литовской ассоциации исследований в сфере воспитания Людмила Рупшене.

Однако еще больше фактов показывает исследование, проведенное в европейском масштабе. В нем участвовало больше 200 литовских школ. Алкоголь и обычные сигареты дети пробуют в 13 лет. Так они подавляют негативные эмоции, борются с проблемами.

„Можешь бросить записку. Ключ от коробки у полицейских, которые могут в любое время приехать и проверить содержимое. Было такое, когда дети об этом говорили“, – сказала директор вильнюсской гимназии им. Василия Качалова Роза Диментова.

В школах есть специальные коробки, в которые они могут положить анонимные записки, в которых рассказывают о проблемах, например, о распространении наркотиков в школе.

Курение обычных сигарет и употребление алкоголя уходит на второй план. За 20 лет их использование сократилось на 40%. К сожалению, им на смену пришли электронные сигареты и рецептурные лекарства: успокоительные и снотворные, они особенно популярны среди девушек.

„Интересные результаты, за две недели до опроса спокойно себя чувствовало 25% девушек, 50% юношей. Девушки чувствуют беспокойство в два раза чаще“, – сказала Рупшене.

Исследование показало, что хотя бы раз рецептурные препараты принимали 23% подростков. Это самый большой показатель с 2003 года (тогда было 13%). Специалисты обращают внимание на родителей: алкоголь и рецептурные препараты дети обычно получают дома.