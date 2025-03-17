Сравнение штрафов за превышение скорости в Литве и соседних странах: платим много или мало?

Исследовали штрафы в таких странах, как Чехия, Эстония, Польша, Латвия, Словакия и Венгрия.
Какие штрафы за превышение скорости платят жители других стран. Представлены только денежные штрафы, другие наказания, например, лишение прав, не рассматриваются. Важно знать, что в Чехии, Латвии и Словакии при назначении штрафа учитывают, где были нарушены правила – в населенном пункте или за его пределами. В Венгрии учитывают максимальную допустимую скорость.
В Литве при превышении скорости меньше чем на 10 км/ч водителя ждет только предупреждение. В Чехии, если водитель согласился с нарушением, штраф будет – 60 евро (и в населенном пункте и за его пределами), если будет заведено дело – 80 евро.
В Литве за превышение скорости на 11-20 км/ч штраф 12–30 евро. В Чехии – 60-80 евро, если водитель согласился с нарушением, если он его оспорил - 200 евро. В Эстонии за такое превышение штраф составляет до 240 евро.
За превышение скорости на 20–30 км/ч в Литве штраф 30-90 евро. В Чехии – за городом 60–80 евро, в населенном пункте 100–140 евро.
Если превысить скорость на 40 км/ч, в Литве штраф будет 120–170 евро, в Чехии – 100–140 евро (и в населенном пункте и за его пределами).
Если скорость превышена до 50 км/ч, то в Литве штраф будет 170-230 евро, в Чехии в населенных пунктах 280-1000 евро, за городом 100–140 евро.
Если превысить скорость больше чем на 50 км/ч, то в Литве штраф будет 450-550 евро. В Чехии штраф будет 280–1000 евро.
В Эстонии, если превысить скорость до 20 км/ч, штраф - 140 евро, если до 40 км/ч, штраф - до 800 евро. Если превысить скорость на 41-60 км/ч штраф будет до 1600 евро, если больше 60 км/ч - 2400 евро. Кроме того, в этой стране прав лишают, если человек превысил скорость больше чем на 20 км/ч, за большее превышение назначают и арест.
В Латвии штраф зависит от типа транспортного средства и места, где нарушено ПДД. За превышение скорости до 10 км/ч полагается предупреждение. За превышение скорости до 20 км/ч в населенном пункте штраф будет 40 евро, за его пределами – 20 евро.
Если превысить скорость на 21–30 км/ч, штраф составит 40–80 евро, в зависимости от места, где была превышена скорость. За превышение скорости до 40 км/ч – штраф 80–160 евро.
За превышение скорости на 41–50 км/ч не в населенном пункте штраф будет 160–220 евро, в населенном пункте - 240–320 евро. Если превысить скорость на 51–60 км/ч не в населенном пункте штраф 240–320, в населенном – 360–460 евро, плюс полагается лишение прав.
В Латвии за превышение скорости на 61–70 км/ч не в населенном пункте штраф будет 720–960 евро, в населенном – 1400 евро. Если превысить скорость больше чем на 70 км/ч всем водителям грозит штраф в размере 1400–2000 евро.
В Польше система напоминает литовскую – тип местности не имеет значения.
За превышение скорости до 10 км/ч полагается предупреждение, на 11–20 kmкм/ч - штраф от 11 до 44 евро. Если скорость превышена на 21–30 км/ч, штраф будет 22-66 евро.
За превышение скорости на 31–40 км/ч, штраф - 44-88 евро, больше 40 км/ч – 110 евро или больше. Если превысить скорость на 50 км/ч – водителя лишают прав. Денежные штрафы в Польше меньше, чем в Литве.
В Словакии штрафуют, если превысить в населенном пункте скорость больше чем на 6 км/ч. Штраф будет 15 евро. Самый большой штраф ждет тех, кто превысить скорость больше чем на 70 км/ч. Все штрафы – от 15 до 798 евро в населенных пунктах.
За пределами населенных пунктов штраф назначают за превышение скорости от 11 км/ч. Максимальный штраф ждет за превышение скорости больше чем на 75 км/ч – 798 евро. Права забирают за превышение скорости больше чем на 50 км/ч.
В Венгрии самый большой штраф – 1130 евро, его назначают, если превысить скорость больше чем на 75 км/ч на дорогах, где допустимая скорость 50 kmкм/ч. За превышение скорости больше чем на 105 км/ч на дорогах, где допустимая скорость 51–100 км/ч полагается такой же штраф. Столько же заплатят и те, кто превысит скорость больше чем на 110 км/ч там, где допустимая скорость 100 км/ч.