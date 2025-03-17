Сравнение штрафов за превышение скорости в Литве и соседних странах: платим много или мало?

В Литве за превышение скорости на 11-20 км/ч штраф 12–30 евро. В Чехии – 60-80 евро, если водитель согласился с нарушением, если он его оспорил - 200 евро. В Эстонии за такое превышение штраф составляет до 240 евро.

В Литве при превышении скорости меньше чем на 10 км/ч водителя ждет только предупреждение. В Чехии, если водитель согласился с нарушением, штраф будет – 60 евро (и в населенном пункте и за его пределами), если будет заведено дело – 80 евро.

Какие штрафы за превышение скорости платят жители других стран. Представлены только денежные штрафы, другие наказания, например, лишение прав, не рассматриваются. Важно знать, что в Чехии, Латвии и Словакии при назначении штрафа учитывают, где были нарушены правила – в населенном пункте или за его пределами. В Венгрии учитывают максимальную допустимую скорость .

За превышение скорости на 20–30 км/ч в Литве штраф 30-90 евро. В Чехии – за городом 60–80 евро, в населенном пункте 100–140 евро.

Если превысить скорость на 40 км/ч, в Литве штраф будет 120–170 евро, в Чехии – 100–140 евро (и в населенном пункте и за его пределами).

Если скорость превышена до 50 км/ч, то в Литве штраф будет 170-230 евро, в Чехии в населенных пунктах 280-1000 евро, за городом 100–140 евро.

Если превысить скорость больше чем на 50 км/ч, то в Литве штраф будет 450-550 евро. В Чехии штраф будет 280–1000 евро.