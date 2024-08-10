Сравнение цен в Литве и Италии: где отдыхать дешевле?

Один из важнейших вопросов - стоимость поездки и проживания. Билеты на самолет до Сицилии стоят около 140 евро в обе стороны, но, к сожалению, придется лететь с пересадкой. Дорога обойдется немного дороже, чем до Паланги. Зато цены на гостиницы приятно удивят.

Конечно, они будут зависеть от того, что вы выберете: квартиру через AirBnb, невзрачную гостиницу или гостиницу, где „все включено“.

В Паланге самые простые и обычно с плохими отзывами апартаменты на Booking стоят от 270 евро за 6 ночей. Цены на более современные квартиры начинаются от 400 евро, а если вам нужна гостиница с удобствами - то 540 евро без завтраков. За гостиницу с питанием и СПА вы уже заплатите больше 1600 евро за двоих.