Сравнение цен на Майорке и литовском курорте: некоторые моменты удивляют

Часто пишут, что отдыха на Майорке недешев. По данным некоторых источников, неделя с проживанием и питанием на человека обойдется в более чем 1000 евро. Мой опыт иной – неделя отдыха семьи (двое детей и двое взрослых) обошлась в 2000 евро - это проживание, поездки, еда и развлечения (без билетов на самолет). Гостиница – 1300 евро. В Паланге за 7 ночей цена похожая, если выбирать апартаменты похожего типа: с бассейном, у моря и с завтраками. В августе цены разные - есть 2300, есть и 1200 евро. Значит, что касается проживания, цены похожи.
Еда. Многие пишут, что на Майорке многое на 20% дороже, чем на континентальной части Испании. На самом деле этого не видно. Ужин в ресторане на 4 стоит от 50 евро. А конкретно: пицца стоит около 10 евро, греческая пита с мясом и овощами – 6 евро, бургеры – 10 евро, горячее блюдо из мяса или рыбы – около 15 евро. Гаспачо стоит 8 евро, салат – 12 евро. Многие рестораны предлагают завтраки с яичницей и т.д., завтрак стоит около 6 евро. Бутерброд в кафе на вынос – около 4-5 евро. Во многих ресторанах есть отдельное детское меню. Цены на комплекс (горячее, напиток и десерт) в нем 8-9 евро. Бокал сангрии стоит 5-6 евро, вина – столько же. Бутылка воды в ресторане стоит 3-5 евро (зависит от размера). Один шарик мороженого – 2-3 евро. Выше цены были только в Пальме, там за шарик мороженого в одном кафе взяли 3,80 евро. Кстати, в некоторых ресторанах есть свои бассейны. Правда, за пользование им надо платить - взрослым 5 евро, детям 3 евро. Некоторые рестораны предлагают комплексы по более низкой цене. Например, ужин из трех блюд стоит 17-25 евро (закуска, горячее и десерт), кое-где за те же деньги дают и напиток, но до 16 ч.
Если у вас апартаменты с кухней, то можно недорого готовить дома. Например, пакет замороженных вареников из картошки стоит 2 евро (на двоих), столько же стоит томатный соус. Цена на пачку макарон – 1-2 евро. Вяленый испанский окорок стоит от 2,5 до 8 евро (за 100 г). Упаковка вареного окорока - 2 евро, хлеб, булочки для бутербродов – 2 евро. Арбузы дешевле, чем в Литве. Килограмм стоит 49 центов. И на вкус их не сравнить с теми, что продают в Литве. То же и с дынями – стоят дешевле, а вкус незабываемый. Персики не дешевле - 2,5 евро за кг. Итак, если не хочешь тратиться, можно без проблем питаться по умеренным ценам.
Развлечения. Мы отдыхали на небольшом курорте, поэтому из развлечений был бассейн и пляж. Однако здесь популярны круизы вдоль берегов Майорки. Чего не рекомендую – круизы с наблюдением за дельфинами, поскольку, по словам организатора, вероятность их увидеть всего 1%.
Цены на круизы зависят от их продолжительности. Например, 4 часа с обедом стоят 45 евро на взрослого, на ребенка до 12 лет – наполовину меньше. Еще одно развлечение - парк водных аттракционов. Цена 24 евро для взрослых и 17 для детей. В Вильнюсе такой парк обойдется в 37 евро. Рекомендую съездить в Пальму. Ехать на автобусе туда удобно. Общественный транспорт обычно ходит по графику. Но бывает и такое, что автобус приходит полный и уже не берет никого, приходится ждать следующего. Билет на автобус стоит около 2 евро.
Сувениры, одежда, украшения. Браслеты, магниты, небольшая кухонная утварь, заколки – все это стоит 2, 3 евро за штуку. Браслет с жемчугом стоит 5 евро, на нем можно написать ваше имя. Пляжная одежда, купальники недешевы, а качество у них сомнительное. 20 евро за китайский купальник не хочется платить. Но полотенце стоит всего 7-8 евро. Правда, в Майорке есть магазины брендовых товаров, цены в которых такие же, как на континенте.
Услуги. Я не знаю, сколько здесь стоят услуги парикмахеров, но маникюр стоит всего 14 евро (в Вильнюсе 25 евро), час массажа – 50 евро. Массажистки ходят и по пляжу, но я не видела, чтобы кто-то заказывал их услуги. Можно проколоть уши за 12 евро или сделать тату (цена зависит от размера). На улицах женщины плетут косички, вплетают разноцветные нити. Эта услуга недешевая. За одну красочную косичку придется отдать 15 евро, когда я сказала, что меня это н интересует, предложили две за 15 евро.
Итак – цены на Майорке не выше, чем на других европейских курортах. Всегда есть на чем сэкономить.