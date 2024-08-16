Спустя почти месяц со дня вступления в силу запрета, в Литву не пустили 66 автомобилей с белорусскими номерами

После того, как в августе прошлого года было принято решение о временном закрытии пунктов пропуска Шумскас и Тверячюс на границе с Беларусью, а также после закрытия еще двух – Лаворишкес и Райгардас в марте этого года, в Литву теперь можно въехать из Беларуси на автомобиле или автобусом в двух местах – через пограничные пункты пропуска Шальчининкай и Мядининкай. Пересечение границы пешком или на велосипеде через эти пункты запрещено.