Спустя 10 лет вернулся рейс Вильнюс-Краков: пассажиров в Вильнюсе угощали польской шарлоткой

Литовцы любят Польшу. Они ездят туда на машинах, на поездах, на автобусах, летают на самолетах. При этом постоянно жалуются на неважное сообщение и хотят, чтобы его улучшили. Литовцы хотят, чтобы с большим числом польских городов сообщение стало более быстрым и удобным.

1,5 года назад из Вильнюса в Варшаву и Краков стали ездить поезда, этот маршрут по сей день пользуется большой популярностью.

Сейчас самолеты airBaltic соединили Вильнюс с Краковом. До сих пор в Краков ездили на машинах (10 часов, если не делать длительные остановки), еще дольше длится поездка на поезде и на автобусе.