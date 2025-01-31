Справки о здоровье не обновили 60 000 водителей в Литве: что их ждет, если они сядут за руль?

„Если водительское удостоверение не действует потому, что человек не продлил справку о здоровье, не значит, что человек лишен права на вождение вообще. В таком случае его ждет ответственность за вождение с просроченным документом – штраф. Кроме того, надо учитывать, что он вовремя не прошел медосмотр. Если в ходе медосмотра выяснится, что за это время значительно изменилось состояние здоровья человека, что сказалось на его способности управлять автомобилем и это могло быть причиной ДТП, то это была бы веская причина для невыплаты ущерба“, – сказал он.