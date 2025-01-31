Справки о здоровье не обновили 60 000 водителей в Литве: что их ждет, если они сядут за руль?

С начала 2025 года действует такой порядок, при котором автомобилем может управлять только тот водитель, у которого есть действующая справка о здоровье. Если она не действует, приостанавливается действие водительского удостоверения.
По данным Regitrа на 30 января, в Литве управлять автомобилями не могут 60 000 водителей. Возможно, некоторые из них решили не продлевать документы, потому что не намереваются садиться за руль.
„Мы видим, что каждый день какое-то количество людей проверяет здоровье и восстанавливает срок действия документа. Это количество постоянно меняется“, – сказала представитель Regitrа Эгле Бачёните.
Замечено, что самые пассивные водители в группе 25-30 лет, а самые дисциплинированные – 40-55-летние. Больше внимания этому вопросу уделяют женщины, чем мужчины.
За вождение автомобиля без действующей справки грозит штраф в размере 30-50 евро. Представитель полиции Ритис Восилюс сказал, что в первый раз назначают половину минимального штрафа - 15 евро.
Кроме того, по закону, штраф грозит и человеку, который дает свой автомобиль человеку с недействительными правами. Такой штраф составляет 60-120 евро.
Если водитель, действие прав которого остановлено, совершает ДТП, то могут быть проблемы с получением страховки. Правда, страховщики говорят, что все подобные случаи оценивают индивидуально.
„Случаи, когда документы водителей не действуют, оценивают индивидуально, в отдельных случаях могут не выплатить нанесенный ущерб. Лучше заранее позаботиться обо всех документах“, – сказал Delfi представитель компании ERGO Римвидас Поцюс.
По словам представителя страховой компании Compensa Vienna Insurance Group Миндаугаса Балинскаса, по действующим законам, выясняют причину, по которой не действуют документы.
„Если водительское удостоверение не действует потому, что человек не продлил справку о здоровье, не значит, что человек лишен права на вождение вообще. В таком случае его ждет ответственность за вождение с просроченным документом – штраф. Кроме того, надо учитывать, что он вовремя не прошел медосмотр. Если в ходе медосмотра выяснится, что за это время значительно изменилось состояние здоровья человека, что сказалось на его способности управлять автомобилем и это могло быть причиной ДТП, то это была бы веская причина для невыплаты ущерба“, – сказал он.
Однако детали такой ситуации надо обсуждать непосредственно с представителем страховой компании.
После того как водитель пройдет медосмотр, ему ничего не надо дополнительно делать – Regitra „видит“ действительную справку и автоматически восстанавливает действие документа. Кроме того, водители могут оставить свои данные на сайте компании, и им будет выслано уведомление с напоминанием о необходимости продлить справку.
„Клиентов информируют два раза: за 60 и за 15 дней до окончания срока действия справки. Таким людям также высылают сообщения о том, что действие их документа временно приостановлено“, – сказала Бачёните.