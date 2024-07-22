Спор из-за сбитого автомобилем аиста: как надо было поступить

В редакцию обратилась жительница деревни Паобялис. Она сказала, что в минувший понедельник около 19 ч., на ул. Кедайню в их деревне автомобиль сбил аиста. Она видела, как молодой мужчина убрал птицу с проезжей части. Женщина не могла точно сказать, тот ли это был водитель, который сбил птицу, или другой, проезжавший мимо.

„Интересно, позвонил ли водитель по номеру 112? А, может, это сделали очевидцы? Или просто убрали птицу с дороги и все? Никому сообщать не надо?“ – интересовалась женщина.