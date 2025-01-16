2025.01.16 07:00

Спикер Сейма: шаги ДГБ сильно затруднили деятельность враждебных государств в стране

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

После появления в зарубежных СМИ информации о том, что российские спецслужбы сохраняют значительный разведывательный потенциал в Литве, спикер Сейма Саулюс Сквернялис уверяет, что ситуация не такая, как заявлено. По словам политика, Департамент государственной безопасности (ДГБ) принял соответствующие решения, которые затруднили деятельность враждебных государств в стране.

„Что касается шпионов – это действительно не так, как заявлено. Да, наши действия, которые предприняло государство, шаги Департамента госбезопасности, действительно очень затруднили деятельность разведки враждебных стран в стране“, – заявил Сквернялис в среду телеканалу TV3.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад влиятельная американская газета The New York Times опубликовала статью об операциях российской разведки, а также о прошлогоднем инциденте, когда самолетами DHL из Литвы перевозились самовозгорающиеся посылки. По оценкам высокопоставленных должностных лиц США, Литва в этом контексте была названа страной, где Россия сохраняет свой значительный разведывательный потенциал.

Ответ ДГБ на появившуюся в публикации информацию не заставил себя долго ждать. Как указано в комментарии, „представленная в статье оценка не отражает ситуацию в Литве – присутствие представителей российских спецслужб и их деятельность в стране в настоящее время максимально ограничены“.

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