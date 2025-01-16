Спикер Сейма: шаги ДГБ сильно затруднили деятельность враждебных государств в стране

„Что касается шпионов – это действительно не так, как заявлено. Да, наши действия, которые предприняло государство, шаги Департамента госбезопасности, действительно очень затруднили деятельность разведки враждебных стран в стране“, – заявил Сквернялис в среду телеканалу TV3.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад влиятельная американская газета The New York Times опубликовала статью об операциях российской разведки, а также о прошлогоднем инциденте, когда самолетами DHL из Литвы перевозились самовозгорающиеся посылки. По оценкам высокопоставленных должностных лиц США, Литва в этом контексте была названа страной, где Россия сохраняет свой значительный разведывательный потенциал.