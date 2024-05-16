Спешите - в один день на все железнодорожные билеты на местных маршрутах скидка 90%

30 мая – на все билеты внутреннего железнодорожного сообщения предоставят скидку в размере 90%, она будет действовать при покупке билетов по интернету или в приложении. Продажи стартуют 16 мая, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Отмечая день пассажиров ж/д, мы хотим поблагодарить всех, кто выбирает поездки на поезде. Мы надеемся, что в этот день в путешествие отправятся не только постоянные клиенты, но и те, кто уже давно не ездил на поезде", – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.

С 16 мая на все маршруты внутреннего сообщения на 30 мая можно купить билеты с 90% скидкой.

По данным "Евростата", Литва в Европе лидирует по количеству километров, которые люди проезжают на автомобилях.