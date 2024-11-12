2024.11.12 14:40

Спектакль "Блуждающие огни" возвращается в Вильнюс: Мистический триллер о любви, страхах и поиске истины

 
ru.DELFI.lt
спектакль "Блуждающие огни"
спектакль "Блуждающие огни"
ФОТО: Delfi

Театральная премьера „Блуждающие огни“ — уникальный мистико-психологический триллер от инклюзивной команды проекта „Блукаючыя“ ждет вас!

В центре истории — шестеро героев, оказавшихся в психиатрической лечебнице. Кто они? Что их сюда привело? Это спектакль о поисках истинных причин душевных страданий, насыщенный загадками, символами и глубокими чувствами — от возвышенной любви до ярости и отчаяния.

Одноактовый спектакль, наполненный смыслами, символами, знаками - загадка, которую зрителю предстоит разгадать, прожив вместе с главными героями весь спектр эмоций и чувств.

А в атмосферу спектакля зритель будет бережно и плавно погружен еще до начала действий на сцене, с самого момента открытия дверей театральной площадки...


Приходите, чтобы отдохнуть, провести незабываемый вечер, посмотрев необычайно трогательный загадочный спектакль „Блуждающие огни“ своими глазами! Мы не расскажем вам сюжет заранее, не раскроем детали - просто доверьтесь и будьте готовы получить наслаждение в поисках истины.

Не пропустите четвертый показ 14 ноября. Это редкая возможность разделить незабываемые впечатления и обсудить загадочную историю, пропитанную смыслами и символами.

Театральный проект „Блукаючыя“ - инклюзивная команда, объединенная страстной любовью к сцене и судьбой вынужденной миграции из Беларуси и Украины. Интересен факт, что пьеса была написана специально под актерский состав театрального проекта „Блукаючыя“ и стала его первой постановкой.

Дата: 14 ноября

Время: 20:00 начало | 19:30 двери.

Продолжительность спектакля - 1 час.

Язык: спектакль показывается на русском языке.

Адрес: Зал „Vileišio18N“, P. Vileišio g. 18N, Vilnius,

Билеты можно приобрести здесь

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