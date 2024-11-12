Спектакль "Блуждающие огни" возвращается в Вильнюс: Мистический триллер о любви, страхах и поиске истины

В центре истории — шестеро героев, оказавшихся в психиатрической лечебнице. Кто они? Что их сюда привело? Это спектакль о поисках истинных причин душевных страданий, насыщенный загадками, символами и глубокими чувствами — от возвышенной любви до ярости и отчаяния.

А в атмосферу спектакля зритель будет бережно и плавно погружен еще до начала действий на сцене, с самого момента открытия дверей театральной площадки...



Приходите, чтобы отдохнуть, провести незабываемый вечер, посмотрев необычайно трогательный загадочный спектакль „Блуждающие огни“ своими глазами! Мы не расскажем вам сюжет заранее, не раскроем детали - просто доверьтесь и будьте готовы получить наслаждение в поисках истины.



Не пропустите четвертый показ 14 ноября. Это редкая возможность разделить незабываемые впечатления и обсудить загадочную историю, пропитанную смыслами и символами.



Театральный проект „Блукаючыя“ - инклюзивная команда, объединенная страстной любовью к сцене и судьбой вынужденной миграции из Беларуси и Украины. Интересен факт, что пьеса была написана специально под актерский состав театрального проекта „Блукаючыя“ и стала его первой постановкой.