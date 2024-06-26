Спецслужбы предупредили депутатов о связях Вильгельмаса Германаса с Россией

По данным источников Delfi, депутаты интересовались у ДГБ, есть ли у Германаса опасные связи, на что представители ДГБ ответили, что у него есть связи в России.
Депутатов информировали также, почему в 2022 году Государственная комиссия по сделкам не видела никаких проблем с Тринкунайте.
Delfi сообщал, что предпринимателя Тринкунайте, которая была участницей скандала, связанного с уже бывшим министром социальной защиты и труда Моникой Навицкене, в этом году Государственная комиссия по сделкам назвала ненадежным инвестором.
Государственная комиссия по сделкам признала Delfi, что Тринкунайте обратилась к ним в 2022 г. в связи с покупкой ЗАО Foxpay. Тогда спецслужбы никакой негативной информации не представили, поэтому было дано разрешение на заключение сделки.
Представители спецслужб сказали депутатам, что судимый за мошенничество Вилюс Жидялис, изменив имя и фамилию, мог ввести спецслужбы в заблуждение.
По данным источников Delfi, он изменил имя и фамилию за три месяца до заключения сделки в 2022 году, став Вильгельмасом Германасом.
Кроме того, представители ДГБ сказали депутатам, что в 2022 г. у них не было дополнительной отрицательной информации о Германасе.
„После проверки в 2022 г. Германас начал новую деятельность. Тогда все и всплыло“, - указал источник.
Депутаты интересовались, как Тринкунайте и Германас могли влиять на мужа Навицкене Миндаугаса Навицкаса.
„ДГБ ответил: все материалы мы передали другим ведомствам“, - указал источник.
Служба расследования финансовых преступлений не сказала, начала ли она расследование. Ее представители сказали, что оценивают ситуацию.
Центробанк информировал депутатов, что проверка Foxpay проходит медленно, поскольку компания не сотрудничает, затягивает процесс.
Депутаты не получили ответ на вопрос, с кем Навицкене летела в Дубаи на частном самолете.
Кроме того, депутатам не назвали, с кем связан Германас в России, кто из его контактов представляет угрозу безопасности.
ЦБ информировал депутатов, что в последнее время появилась информация о том, что Foxpay хочет обслуживать клиентов, которые представляют определенный риск.