Специалисты расследуют две версии причины пожара в доме престарелых

"Я не знаю, сколько времени уйдет на то, чтобы здание привести в порядок, его можно восстановить, но это потребует немало времени", – сказал в пятницу директор Senevitа Пятрас Юргилас.
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что на первом этаже здания открытым пламенем горела комната, в ней обнаружили обгоревшие тела двух мужчин. Эта комната полностью выгорела.
Обгорел коридор, копотью покрыты стены на всем первом этаже, на втором этаже повреждений меньше, крыша уцелела.
По словам Юргиласа, больше 30 человек ночь провели в находящемся рядом кинезетерапевтическом зале, люди спали на матрасах.
"Сейчас всех оттуда переводят. Уже составлен план, кого куда переведут, около 20 человек будут жить в Неменчине, некоторых возьмет отделение паллиативного ухода. Мы перевозим своими силами, у нас есть транспорт. Помощь предлагают и министерство, и муниципалитет, и другие дома опеки, больницы", – сказал директор.
По его словам, пациентов согласилась принять больница им. Св. Роха (Шв. Роко) в Вильнюсе (Антакальнис).
Глава Senevitа подтвердил, что в очереди в эту больницу стояли 32 пациента, но сейчас прием людей остановлен.
Заместитель главы Департамента пожарной безопасности и спасения Миндаугас Канапицкас сказал в пятницу, что расследуют две причины несчастья – неосторожное курение и техническая причина, например, поломка электрического оборудования.
"Пока о причинах пожара говорить рано, надо оценить все обстоятельства и сделать выводы. Пожар потушили, детекторы дыма сработали, почему такие последствия, будем выяснять. Надо обратить внимание на пожарную безопасность – это весть для всего общества, у огня нет выходных и праздников, надо беречься от опасностей каждый день", – сказал Канапицкас.
Сообщалось, что во время пожара в доме престарелых Senevitа погибли двое мужчин, им было по 63 года.
По данным полиции, после того как в 23.54 ч. потушили огонь, были обнаружены обгоревшие тела двоих человек, которые жили в одной комнате.
Ведется расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия.
Юргилас сказал, что один из мужчин перемещался на инвалидной коляске.
Он предположил, что причиной пожара могло быть неосторожное курение в кровати. Курящие постояльцы дома престарелых постоянная головная боль персонала, поскольку они не реагируют на замечания.
В больницу были доставлены еще три человека.