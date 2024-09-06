Специалисты рассказали о банде, избивавшей прохожих в Вильнюсе: меры уже были приняты

Delfi напоминает, что 31 августа ночью в Вильнюсе поступило несколько сообщений об избитых людях, полиция задержала шестерых подозреваемых (троим из них было по 17 лет).

По предварительным данным, часть из них - ромы.

Заведующий Вильнюсского отдела Службы по правам ребенка Гядас Батулявичюс сказал Delfi, что специалисты инициировали помощь подросткам и их семьям.

„Об инциденте Служба узнала от полиции и инициировала помощь подросткам и их семьям. Мы встретились с родителями и опекунами, выслушали самих подростков, оценили ситуацию в семьях.