Специалисты предупреждают о загрязнении воздуха: окна лучше не открывать

„В последнее время установилась солнечная и теплая погода, что привело к загрязнению воздуха, сегодня появился запах. Окна лучше не открывать“, – писал Валайка.
По его словам, причина загрязнения воздуха - не только пожары в Калининградской области, но и загрязнения с юго-запада из-за выбросов электростанций и промышленных объектов. Кроме того, из-за сухой и теплой погоды транспорт поднимает пыль и песок на улицах города, по ночам загрязнения собираются во время отопления частных домов. Валайка отметил, что в Литву пришла и пыль с юга.
„Уровень загрязнения значительно снизится в ближайшие дни, когда придет холодный и чистый воздух с северо-запада“, – пишет метеоролог.
На странице „Погода и климат в Литве“ на фесйбуке несколько дней назад делились фотографиями сжигаемой в Калининградской области сухой травы.
На границе с Калининградской области виден смог.