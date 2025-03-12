Специалисты предупреждают о загрязнении воздуха: окна лучше не открывать

„В последнее время установилась солнечная и теплая погода, что привело к загрязнению воздуха, сегодня появился запах. Окна лучше не открывать“, – писал Валайка.

По его словам, причина загрязнения воздуха - не только пожары в Калининградской области, но и загрязнения с юго-запада из-за выбросов электростанций и промышленных объектов. Кроме того, из-за сухой и теплой погоды транспорт поднимает пыль и песок на улицах города, по ночам загрязнения собираются во время отопления частных домов. Валайка отметил, что в Литву пришла и пыль с юга.