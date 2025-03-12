2025.03.12 07:00

Специалисты предупреждают о загрязнении воздуха: окна лучше не открывать

 
ru.DELFI.lt
Smogas
Smogas
ФОТО: Džiuljeta Ufartienė | Delfi

Метеоролог Гитис Валайка предупреждает жителей Литвы о высоком уровне загрязнения воздуха. Одна из причин – пожары в Калининградской области.

„В последнее время установилась солнечная и теплая погода, что привело к загрязнению воздуха, сегодня появился запах. Окна лучше не открывать“, – писал Валайка.

По его словам, причина загрязнения воздуха - не только пожары в Калининградской области, но и загрязнения с юго-запада из-за выбросов электростанций и промышленных объектов. Кроме того, из-за сухой и теплой погоды транспорт поднимает пыль и песок на улицах города, по ночам загрязнения собираются во время отопления частных домов. Валайка отметил, что в Литву пришла и пыль с юга.

„Уровень загрязнения значительно снизится в ближайшие дни, когда придет холодный и чистый воздух с северо-запада“, – пишет метеоролог.

На странице „Погода и климат в Литве“ на фесйбуке несколько дней назад делились фотографиями сжигаемой в Калининградской области сухой травы.

На границе с Калининградской области виден смог.

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