Специалисты предупреждают: банные радости могут закончиться пожаром

Большинство из них вызвано нарушениями и неисправностями в установке и эксплуатации печей, каминов и дымоходов. Также основными причинами прошлогодних пожаров стали неисправность электрооборудования, приборов и проводки (9,7%), неосторожное обращение людей с огнем (4,1%), самовозгорание материалов (4,1%), умышленные действия человека (поджог) (2,8%) и внешний источник огня (2,1%).

В прошлом году пожарным пришлось тушить 145 бань, в результате пожаров пострадали три человека. Только в начале этой недели загорелись три бани в Швенчёнисе, Алитусе и Шилуте .

По данным пожарно-спасательного департамента, в этом году уже произошло 10 пожаров в банях, в то время как за аналогичный период прошлого года таких пожаров было всего 3. И хотя пожары в банях в прошлом году составили 1,8 % от общего числа всех пожаров, их последствия весьма серьезны.

"К сожалению, я еще не видел ни одной новой мобильной сауны, которая была бы установлена в соответствии со всеми правилами пожарной безопасности для отопительных систем, работающих на твердом топливе", — говорит он.

В прошлом году в ночь на 15 октября в деревне Пачторишкес в муниципалитете Казлу Руда загорелась новая деревянная передвижная сауна. К моменту прибытия пожарных она уже практически сгорела. Сгорела не только баня, но и расположенная рядом гидромассажная ванна. По словам Г. Дирдаса, сауна использовалась всего второй раз…