Специалисты по правам детей: школы должны убедиться, что в них не работают люди с судимостью

Такие визиты состоялись в 11 школ и центров внешкольной деятельности, работающих с детьми, в Вильнюсском, Каунасском, Клайпедском, Шяуляйском, Утенском и Висагинском районах. Специалисты по правам детей отмечают, что только к одному учреждению не было никаких вопросов и замечаний.
В остальных фиксировались недочеты – работники, организаторы деятельности, волонтеры, работающие с детьми, не представили необходимые справки, доказывающие, что они не были судимы за преступления в отношении детей.
По словам директора Государственной службы по правам детей и усыновлению Илмы Скуодене, с каждым годом люди все лучше распознают признаки насилия над детьми, поэтому вопрос безопасности детей остается очень актуальным в любом окружении, где находятся дети.
"Ученики большую часть времени проводят в школах, многие после школы занимаются в разных кружках. Поэтому важно знать и убедиться, действительно ли люди, с которыми дети проводят много времени, могут не только делиться знаниями, учить детей, но и создать для них безопасное окружение", – заметила специалист.
По словам Скуодене, большая часть учреждений все недочеты сразу же исправила – их руководители позаботились и том, чтобы работники предъявили соответствующие справки, позволяющие работу с детьми.