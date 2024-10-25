2024.10.25 21:16

Специалисты по охране окружающей среды выявили случай незаконного сжигания отходов: ущерб природе оценен в 100 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gaisras Kaune, Savanorių pr.
Gaisras Kaune, Savanorių pr.
ФОТО: Modestas Patasius | „Kas vyksta Kaune“ skaitytojai

В Вильнюсе, на улице Кельмишкю, получив сообщение о сером дыме и неприятном запахе, исходившем из котельной в подвале, Специалисты по охране окружающей среды обнаружили случай сжигания отходов. Как сообщили в пресс-релизе Департамента охраны окружающей среды (ДООС), в ходе проверки было зафиксировано, что котел отопления был загружен отходами гофрокартона, которые гражданин поджег, несмотря на требования должностных лиц. Также сообщается, что гражданин отказался предоставить документы для установления личности, поэтому были вызваны сотрудники полиции.

В данном происшествию возбуждено административное производство по факту сжигания отходов и неисполнения требований должностных лиц и законодательства. За сжигание отходов гражданину придется оплатить ущерб, причиненный окружающей среде, – 100 евро, ему также грозит административная ответственность от 60 до 300 евро. За неисполнение требований должностных лиц гражданину грозит административная ответственность на сумму от 80 до 780 евро, говорится в сообщении ДООС.

Специалисты по охране окружающей среды напоминают, что ненадлежаще сжигаемые отходы сильно загрязняют воздух – например, деревянные поддоны пропитываются химическими веществами для защиты от влаги или вредителей, ДСП склеиваются формальдегидными смолами, а прессованная или ламинированная бумага покрывается краской и пластиком, которые при сжигании выделяют токсичный дым.

Следует отметить, что при сжигании таких материалов в окружающую среду попадают опасные химические соединения, которые могут загрязнить почву, грунтовые воды и продукты питания, а также поставить под угрозу здоровье людей и животных. Кроме того, по данным ДООС, при сжигании отходов в котлах в дымоходе образуется вредная сажа, которая не только ухудшает теплообмен, но и увеличивает риск возгорания.

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