Специалисты по охране окружающей среды выявили случай незаконного сжигания отходов: ущерб природе оценен в 100 евро

В данном происшествию возбуждено административное производство по факту сжигания отходов и неисполнения требований должностных лиц и законодательства. За сжигание отходов гражданину придется оплатить ущерб, причиненный окружающей среде, – 100 евро, ему также грозит административная ответственность от 60 до 300 евро. За неисполнение требований должностных лиц гражданину грозит административная ответственность на сумму от 80 до 780 евро, говорится в сообщении ДООС.
Специалисты по охране окружающей среды напоминают, что ненадлежаще сжигаемые отходы сильно загрязняют воздух – например, деревянные поддоны пропитываются химическими веществами для защиты от влаги или вредителей, ДСП склеиваются формальдегидными смолами, а прессованная или ламинированная бумага покрывается краской и пластиком, которые при сжигании выделяют токсичный дым.
Следует отметить, что при сжигании таких материалов в окружающую среду попадают опасные химические соединения, которые могут загрязнить почву, грунтовые воды и продукты питания, а также поставить под угрозу здоровье людей и животных. Кроме того, по данным ДООС, при сжигании отходов в котлах в дымоходе образуется вредная сажа, которая не только ухудшает теплообмен, но и увеличивает риск возгорания.