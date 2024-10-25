Специалисты по охране окружающей среды выявили случай незаконного сжигания отходов: ущерб природе оценен в 100 евро

Следует отметить, что при сжигании таких материалов в окружающую среду попадают опасные химические соединения, которые могут загрязнить почву, грунтовые воды и продукты питания, а также поставить под угрозу здоровье людей и животных. Кроме того, по данным ДООС, при сжигании отходов в котлах в дымоходе образуется вредная сажа, которая не только ухудшает теплообмен, но и увеличивает риск возгорания.