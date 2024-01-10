Специалисты об угрозах, связанных с детьми: были случаи, когда 11-летние делились своими интимными фото

"Естественно, что после событий в Каунасе появилось много вопросов, общество обеспокоено, поднимают вопросы укрепления безопасности детей", – заметила министр.

"Нет тенденций и обстоятельств, которые показывали бы, что ситуация с безопасностью в Литве как-то меняется. Большая часть случаев, а именно 99%, случаев исчезновения детей, заканчиваются тем, что через 2-3 дня ребенка находят. Большинство находят у друзей, близких, в торговых центрах. Нередко исчезновения связаны с конфликтами между родителями", – сказала Билотайте.

"Хочу обратиться к вам и попросить проявить уважение к ребенку и праву семьи на личную жизнь. Очень важно удались из социальных сетей все фотографии ребенка. Это важно для ребенка в будущем", – обратилась к жителям министр.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте после встречи с генкомиссаром полиции Ренатасом Пожелой и главой Государственной службы по правам детей и усыновлению Илмой Скуодене поблагодарила полицейских, стрелков, волонтеров и жителей.

По его словам, сейчас расследуют похищение ребенка, но не исключено, что могут появиться и другие статьи обвинения.

"Мы такие же люди, кипели эмоции от того, что нам удалось сделать", – сказал Пожела.

По его словам, уже слишком много подробностей стало известно в ночь на среду.

Министр обратилась и к обществу. "Очень важно не быть равнодушными, если вы замечаете что-то необычное, важно реагировать, сообщать соответствующим службам", – заметила министр.

"Это было сделано. Мы привлечем и сотрудников в общинах. (…) Я бы хотела обратиться к обществу, в первую очередь к родителям, начните с себя, со своих семей. Поговорите с детьми о безопасности, принимайте меры для обеспечения безопасности детей", – сказала Билотайте.

Кроме того, на встрече обсудили рекомендации для школьно-образовательных учреждений, чтобы учителя говорили с детьми о безопасности.

На встрече говорили о том, что полиция будет еще более чутко реагировать на происшествия, связанные с детьми.

"Утром был первый допрос, со всеми остальными вопросами - к прокурору", – сказал генкомиссар.

По его словам, увиденное в гараже "было очень информативно", возможно, будут дополнительно обращаться к обществу. Есть подозрения, что могли быть совершены и другие преступления.

Что касается общей ситуации с безопасностью в стране, то в 2023 году не было каких-то серьезных изменений по сравнению с 2022 годом.

По словам Пожелы, Литва - она из самых безопасных стран ЕС.

Глава Службы по правам ребенка и усыновлению Скуодене обратила внимание родителей на то, что они должны сделать для безопасности детей.

"Важно говорить с детьми дома на понятном им языке, когда вы решаете, что они уже могут сами выходить на улицу, ездить в школу и из школы", – сказала она.

По ее словам, важно дома с ребенком обсудить случаи, когда он может выходить из дома один. Она напомнила, что по закону, один дома ребенок может оставаться с 6 лет, но в каждом случае надо учитывать индивидуальное развитие ребенка.