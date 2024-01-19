Специалисты, изъявшие ребенка у матери в Паланге, действовали ненадлежаще

 
ребенок мог получить негативные переживания, стресс и страх
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Facebook/Delfi nuotr.
Учреждение Контролера по защите прав ребенка постановило, что специалисты по правам ребенка, которые в сентябре прошлого года в Паланге проводили изъятие ребенка у матери, действовали ненадлежащим образом и непрофессионально. В результате этого, отмечает контролер, у ребенка могли возникнуть негативные переживания, стресс и страх.

Контролер по защите прав ребенка также будет принимать решения по оценке возможных должностных нарушений со стороны специалистов по защите прав ребенка, изъявших малолетнего ребенка у матери.

"Контролер (...) предложила принять меры по устранению причин и условий возникновения данного вида нарушений в будущем, а также предложила принять решение об оценке юридической ответственности после разглашения конфиденциальных персональных данных ребенка в социальных сетях", – сообщает учреждение.

По оценке контролера, в данном случае защита интересов и прав ребенка могла быть нарушена из-за враждебного отношения матери к действиям служб.

"Суд 19 октября 2023 г. постановил, что действия матери во время упомянутого события выявляют очевидную предвзятость по отношению к специалистам службы, бесконтрольностью своих эмоций или сознательной демонстрацией и передачей их ребенку, что оказывает влияние на эмоциональное состояние ребенка в трудной ситуации", – отмечает контролер.

Сообщается, что Контролер по защите прав ребенка также предлагает обеспечить качественное обучение специалистов службы необходимым знаниям и обращает внимание на необходимость совершенствования правового регулирования деятельности службы, с более четким и подробным определением порядка координирования процесса по передаче ребенка в безопасную среду, хода процесса и сотрудничества.

Однако сама мать не обжаловала в действия специалистов в службу.

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