Специалист в сфере ИТ предупреждает: ваши данные передают Китаю

 
Русне Валаткайте
ru.DELFI.lt
„My Puzzles“
„My Puzzles“
ФОТО: DELFI montažas / Ekrano nuotr.
В минувшие выходные социальные сети облетела весть о популярном приложении фейсбука My Puzzles. Специалист в сфере ИТ отмечает, что это приложение передает данные о пользователях Китаю.

"Прикоснитесь и играйте", – предлагает приложение My Puzzles, которое в течение нескольких минут с помощью искусственного интеллекта выдает приукрашенные ваши фотографии.

Специалист в сфере ИТ Аурелиюс Урнежюс на своей странице в фейсбуке поделился информацией об этом приложении.

„My Puzzles“

"Да, сайт создателей не живет на европейском сервере, он находится у господ китайцев, поэтому, скорее всего, те же китайцы собирают наши данные, что потом с ними делают, никто не скажет, несмотря на всю красивую информацию о приватности, что якобы они ничего у себя хранить не будут", – писал он.

По словам Урнежюса, создатели приложения пытаются спрятаться под брендом другого разработчика игр.

„My Puzzles“

"Я только хочу напомнить, что фотография, которую вы передаете, несет в себе не только информацию о месте и времени, гаджете, но и о том, что у вас за спиной, когда вы делаете селфи и на что не обращаете внимания", – предупреждает специалист.

Мантас Ужупис, эксперт по безопасности ИТ компании Tele2, сказал, что если приложение зарегистрировано в Китае, то можно быть уверенными - у Китая есть доступ к данным.

"Правда, не стоит заблуждаться, думая, что если приложение зарегистрировано, например в США, то оно безопасно. Только в ЕС существуют жесткие требования к политике конфиденциальности", – сказал эксперт.

По его словам, цель сбора информации известна только самому создателю приложения.

"Некоторые приложения просто собирают информацию ради сбора. Другой способ ее использования – использование фотографий для совершенствования искусственного интеллекта. Также возможны и другие способы использования – например, если получил имя, фамилию и фото человека, осталось совсем немного для подделки его документа", – предупреждает Ужупис.

„My Puzzles“

Он напомнил, что каждый пользователь должен знать – то, что он один раз разместил в интернете, осталось там навсегда.

"Определенная информация о вас есть и у компании с хорошей репутацией, например, Google. Каждое удобство – карты, эл. почта, поиск - имеет свою цену – данные. Важно пользоваться только надежными приложениями, которые стараются защитить ваши данные", – рекомендует специалист.

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