Специалист в сфере ИТ предупреждает: ваши данные передают Китаю

"Прикоснитесь и играйте", – предлагает приложение My Puzzles, которое в течение нескольких минут с помощью искусственного интеллекта выдает приукрашенные ваши фотографии.
Специалист в сфере ИТ Аурелиюс Урнежюс на своей странице в фейсбуке поделился информацией об этом приложении.
"Да, сайт создателей не живет на европейском сервере, он находится у господ китайцев, поэтому, скорее всего, те же китайцы собирают наши данные, что потом с ними делают, никто не скажет, несмотря на всю красивую информацию о приватности, что якобы они ничего у себя хранить не будут", – писал он.
По словам Урнежюса, создатели приложения пытаются спрятаться под брендом другого разработчика игр.
"Я только хочу напомнить, что фотография, которую вы передаете, несет в себе не только информацию о месте и времени, гаджете, но и о том, что у вас за спиной, когда вы делаете селфи и на что не обращаете внимания", – предупреждает специалист.
"Правда, не стоит заблуждаться, думая, что если приложение зарегистрировано, например в США, то оно безопасно. Только в ЕС существуют жесткие требования к политике конфиденциальности", – сказал эксперт.
По его словам, цель сбора информации известна только самому создателю приложения.
"Некоторые приложения просто собирают информацию ради сбора. Другой способ ее использования – использование фотографий для совершенствования искусственного интеллекта. Также возможны и другие способы использования – например, если получил имя, фамилию и фото человека, осталось совсем немного для подделки его документа", – предупреждает Ужупис.
Он напомнил, что каждый пользователь должен знать – то, что он один раз разместил в интернете, осталось там навсегда.
"Определенная информация о вас есть и у компании с хорошей репутацией, например, Google. Каждое удобство – карты, эл. почта, поиск - имеет свою цену – данные. Важно пользоваться только надежными приложениями, которые стараются защитить ваши данные", – рекомендует специалист.