Специалист в сфере ИТ предупреждает: ваши данные передают Китаю

"Прикоснитесь и играйте", – предлагает приложение My Puzzles, которое в течение нескольких минут с помощью искусственного интеллекта выдает приукрашенные ваши фотографии.

Специалист в сфере ИТ Аурелиюс Урнежюс на своей странице в фейсбуке поделился информацией об этом приложении.

"Да, сайт создателей не живет на европейском сервере, он находится у господ китайцев, поэтому, скорее всего, те же китайцы собирают наши данные, что потом с ними делают, никто не скажет, несмотря на всю красивую информацию о приватности, что якобы они ничего у себя хранить не будут", – писал он.

По словам Урнежюса, создатели приложения пытаются спрятаться под брендом другого разработчика игр.

"Я только хочу напомнить, что фотография, которую вы передаете, несет в себе не только информацию о месте и времени, гаджете, но и о том, что у вас за спиной, когда вы делаете селфи и на что не обращаете внимания", – предупреждает специалист.