Специалист: карты болот в Литве устарели, инцидент в Пабраде – тревожный сигнал

„Этот торфяник вообще не был отмечен на картах, имеющихся в госучреждениях. Охрана водно-болотных угодий вызывает много вопросов, многие болота используются в сельском хозяйстве, поэтому есть попытки, я бы сказал, искусственно сократить площадь водно-болотных угодий и утверждать, что их стало меньше“, – заявил в понедельник радио в эфире LRT Н. Заблецкис.

„Государство должно принять меры и, наконец, правильно обозначить болота. (...) Информация есть в определенных базах данных, геопортале, однако она очень разрознена и не соответствует реальной ситуации“, – подчеркнул он.