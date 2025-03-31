2025.03.31 09:28

Специалист: карты болот в Литве устарели, инцидент в Пабраде – тревожный сигнал

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Pabradės poligonas
Pabradės poligonas
ФОТО: KAM

После того как в понедельник из болота в Пабраде была извлечена затонувшая бронемашина армии США, глава Фонда восстановления и защиты болот Нериюс Заблецкис заявил, что это торфяное болото не было отмечено на государственных картах.

„Этот торфяник вообще не был отмечен на картах, имеющихся в госучреждениях. Охрана водно-болотных угодий вызывает много вопросов, многие болота используются в сельском хозяйстве, поэтому есть попытки, я бы сказал, искусственно сократить площадь водно-болотных угодий и утверждать, что их стало меньше“, – заявил в понедельник радио в эфире LRT Н. Заблецкис.

„Государство должно принять меры и, наконец, правильно обозначить болота. (...) Информация есть в определенных базах данных, геопортале, однако она очень разрознена и не соответствует реальной ситуации“, – подчеркнул он.

В понедельник рано утром в Пабраде удалось вытащить из болота затонувшую бронемашину армии США. Однако информации о судьбе экипажа пока нет.

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