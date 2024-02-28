Спасательная операция: тонкий лед опасен не только для людей

В Литву идет весна, не только растаял снег, но и тает лед на озерах. Несмотря на то, что литовские пожарные-спасатели информируют об опасности, под лед проваливаются не только люди, но и животные. Портал Dzūkijos veidas в социальной сети Facebook сообщил, что в Алитусе из озера доставали провалившуюся под лед собаку.