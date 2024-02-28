Спасательная операция: тонкий лед опасен не только для людей

Операция по спасению собаки проходила 26 февраля в Алитусе, на озере Диджёи Даилиде, сообщает портал Dzūkijosveidas.lt.
Собака сама не могла выбраться из полыньи, поэтому плавала в воде кругами. На видео видно, как спасатель вытаскивает собаку из воды, добравшись до нее с помощью специального оснащения.
"Вероятно, собака провалилась под лед во время игры, в зубах у нее была палка. Сейчас лед очень тонкий, поэтому НЕ ХОДИТЬ по нему, следить за животными", – сообщает портал.
Видео прислал читатель Жигимантас Амшеюс.
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