Создана специальная карта: указаны цены на продажу и аренду жилья, средние зарплаты, число школ

В сфере образования – другие актуальные показатели: число детских садов, школ, учеников в муниципалитете, количество сдававших и сдавших экзамены на аттестат зрелости выпускников. Можно найти школы, в которых есть программа интеграции для приехавших из-за границы детей.

Рубрика труда – можно увидеть важнейшие данные, связанные с трудоустройством: средняя зарплата в муниципалитете, уровень занятости, крупнейшие работодатели, число компаний, которые ищут работников, число зарегистрированных вакансий, пользующиеся спросом профессии.

В пресс-релизе Службы занятости сказано, что соотечественники, которые думают о возвращении на родину или которые уже вернулись, с большим удовольствием выбирают жизнь в регионах, в крупные города вернулись бы лишь 235 человек.

Жилье – еще одна важная тема. На карте можно увидеть средние цены на жилье и на его аренду, число продаваемых или сдаваемых в аренду объектов, а также стоимость 1 кв. м в разных местностях.

На карте регулярно обновляется информация широкого контекста о безопасности, возможностях рекреации, культуре и здравоохранении. Есть данные по каждому муниципалитету по годам.

Надеются, что эта карта поможет жителям Литвы и соотечественникам за границей, учреждениям и даже инвесторам найти важную информацию обо всех 60 муниципалитетах.