2024.12.12 12:42

Создана специальная карта: указаны цены на продажу и аренду жилья, средние зарплаты, число школ

 
ru.DELFI.lt
Lietuvos regionų žemėlapis
Lietuvos regionų žemėlapis
ФОТО: Užimtumo tarnyba

Служба занятости сообщает, что для возвращающихся в Литву соотечественников создана специальная карта регионов. На карте есть данные по более чем 50 разным показателям: из сферы трудоустройства, жилья, образования и др. Информация собрана из разных источников: Служба занятости, „Содра“, Государственное агентство данных, порталов CV bankas, Aruodas, Национального агентства образования.

В пресс-релизе Службы занятости сказано, что соотечественники, которые думают о возвращении на родину или которые уже вернулись, с большим удовольствием выбирают жизнь в регионах, в крупные города вернулись бы лишь 235 человек.

Рубрика труда – можно увидеть важнейшие данные, связанные с трудоустройством: средняя зарплата в муниципалитете, уровень занятости, крупнейшие работодатели, число компаний, которые ищут работников, число зарегистрированных вакансий, пользующиеся спросом профессии.

Lietuvos regionų žemėlapis

В сфере образования – другие актуальные показатели: число детских садов, школ, учеников в муниципалитете, количество сдававших и сдавших экзамены на аттестат зрелости выпускников. Можно найти школы, в которых есть программа интеграции для приехавших из-за границы детей.

Жилье – еще одна важная тема. На карте можно увидеть средние цены на жилье и на его аренду, число продаваемых или сдаваемых в аренду объектов, а также стоимость 1 кв. м в разных местностях.

На карте регулярно обновляется информация широкого контекста о безопасности, возможностях рекреации, культуре и здравоохранении. Есть данные по каждому муниципалитету по годам.

Надеются, что эта карта поможет жителям Литвы и соотечественникам за границей, учреждениям и даже инвесторам найти важную информацию обо всех 60 муниципалитетах.

Карту можно найти здесь.

В первом полугодии 2024 г. в Службе занятости зарегистрировали 1100 вернувшихся из заграницы литовцев, успешно трудоустроились 437.

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