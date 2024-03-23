Союз поляков провел шествие: консерваторов просят не разжигать межнациональную рознь

 
ELTA
Игнас Добровольскас
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Несколько сот участников, в основном - школьники из польских школ Литвы, собрались на площади Независимости у парламента.

Собравшиеся принесли плакаты "Консерваторы, не разжигайте рознь", "СТОП дискриминации школ нацменьшинств", "Нет запугиванию и моббингу педагогов!", "Власти столичного горсовета подвергают моббингу директоров школ?", "МИД обязан гарантировать действие конвенции о защите нацменьшинств в Литве", Wszytskie języki są pięknie – ojczysty najpiękniejszy! ("Все языки красивы – родной краше всех!). Многие пришли с польскими флагами.

В числе собравшихся были политики Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (Вальдемар Томашевский, Ярослав Неверович, депутат Рита Тамашунене), можно было видеть символику этой партии.

Участники протеста в полдень начали шествие в сторону здания правительства и завершили его у здания президентского дворца, где состоялся митинг.

Напомним, что в Литве больше месяца проходили дискуссии об улучшении качества обучения в школах с русским языком преподавания, в минувший вторник министерство представило на обсуждение свои предложения, в их числе – усиление преподавания литовского и повышение самостоятельности муниципалитетов.

Министр образования Гинтаутас Якштас в начале января сказал, что ищет юридические пути постепенного отказа от школ с русским языком обучения. Позже он уточнил, что школы нацменьшинств в Литве закрывать не планируется.

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