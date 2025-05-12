Советник президента: пожары, возникающие на схожих объектах в схожее время, вызывают вопросы

„Да, это вызывает вопросы, поэтому необходимо вмешательство прокуратуры, чтобы посмотреть: это полное совпадение или есть какие-то преднамеренные действия? Я не могу сказать конкретно (..) Похожие объекты, в похожее время, и, конечно, возможность поджога таких объектов существует. И здесь главное – зачем их поджигать, возникает вопрос, возможно ли, чтобы вызвать, дестабилизировать ситуацию“, - заявил Матулёнис журналистам в понедельник.

„Правильное решение, потому что так или иначе есть много совпадений, что в секторе сжигания отходов возникают те или иные неожиданные пожары. Это случайные вещи? Эти пожары возникают без какой-либо другой цели? Я думаю, что на это должны будут ответить следственные группы“, - сказал Сквернялис журналистам в парламенте в понедельник.