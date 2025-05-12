Советник президента: пожары, возникающие на схожих объектах в схожее время, вызывают вопросы

„Да, это вызывает вопросы, поэтому необходимо вмешательство прокуратуры, чтобы посмотреть: это полное совпадение или есть какие-то преднамеренные действия? Я не могу сказать конкретно (..) Похожие объекты, в похожее время, и, конечно, возможность поджога таких объектов существует. И здесь главное – зачем их поджигать, возникает вопрос, возможно ли, чтобы вызвать, дестабилизировать ситуацию“, - заявил Матулёнис журналистам в понедельник.
Спикер Сейма Саулюс Сквернялис утверждает, что положительно оценивает решение прокуроров сформировать рабочую группу по недавним пожарам.
„Правильное решение, потому что так или иначе есть много совпадений, что в секторе сжигания отходов возникают те или иные неожиданные пожары. Это случайные вещи? Эти пожары возникают без какой-либо другой цели? Я думаю, что на это должны будут ответить следственные группы“, - сказал Сквернялис журналистам в парламенте в понедельник.
Директор Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС) Ренатас Пожела в понедельник подтвердил, что в прокуратуре сформирована рабочая группа для расследования недавних пожаров, вспыхнувших в Литве.
„Сегодня мы получили информацию из Вильнюсской окружной прокуратуры о том, что в прокуратуре формируется рабочая группа, такой межведомственный формат, которая будет всесторонне расследовать эти события. (...) Речь идет о недавних резонансных пожарах, связанных с сектором переработки (отходов)“, – сообщил Пожела в понедельник.