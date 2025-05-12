2025.05.12 17:47

Советник президента: пожары, возникающие на схожих объектах в схожее время, вызывают вопросы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gaisro vietoje Jočionių g. organizuojama degusio pastato apžiūra ir tolimesnių sprendimų vertinimas
Gaisro vietoje Jočionių g. organizuojama degusio pastato apžiūra ir tolimesnių sprendimų vertinimas
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Главный советник президента по национальной безопасности Дейвидас Матулёнис утверждает, что недавняя серия пожаров на заводах по переработке отходов вызывает вопросы.

„Да, это вызывает вопросы, поэтому необходимо вмешательство прокуратуры, чтобы посмотреть: это полное совпадение или есть какие-то преднамеренные действия? Я не могу сказать конкретно (..) Похожие объекты, в похожее время, и, конечно, возможность поджога таких объектов существует. И здесь главное – зачем их поджигать, возникает вопрос, возможно ли, чтобы вызвать, дестабилизировать ситуацию“, - заявил Матулёнис журналистам в понедельник.

Спикер Сейма Саулюс Сквернялис утверждает, что положительно оценивает решение прокуроров сформировать рабочую группу по недавним пожарам.

„Правильное решение, потому что так или иначе есть много совпадений, что в секторе сжигания отходов возникают те или иные неожиданные пожары. Это случайные вещи? Эти пожары возникают без какой-либо другой цели? Я думаю, что на это должны будут ответить следственные группы“, - сказал Сквернялис журналистам в парламенте в понедельник.

Директор Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС) Ренатас Пожела в понедельник подтвердил, что в прокуратуре сформирована рабочая группа для расследования недавних пожаров, вспыхнувших в Литве.

„Сегодня мы получили информацию из Вильнюсской окружной прокуратуры о том, что в прокуратуре формируется рабочая группа, такой межведомственный формат, которая будет всесторонне расследовать эти события. (...) Речь идет о недавних резонансных пожарах, связанных с сектором переработки (отходов)“, – сообщил Пожела в понедельник.

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