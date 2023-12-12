Советник президента Литвы выступает за унификацию ограничительных мер для белорусов и россиян

Советник подчеркивает, что Литва должна применять к белорусам те же правовые инструменты, которые уже применяются к гражданам России.

"Это необходимо для того, чтобы дать институтам на границе инструменты для более тщательной проверки и оценки, чтобы уменьшить возможность бесконтрольного прибытия сюда", - во вторник сказал К. Будрис.

"У нас искаженная, симулируемая система – с одной стороны, мы не выдаем визы гражданам Беларуси, но их выдают соседние страны, и на основании этих виз мы выдаем вид на жительство в Литве. (...) Есть много аспектов, которые мы пытаемся замять, и ответ очень ясен – если существуют проверенные меры, которые работают против российских граждан и обеспечивают и повышают нашу безопасность, почему бы не применить их здесь?", - задал риторический вопрос советник президента.