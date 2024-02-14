Сотрудникам напоминают о режиме работы накануне 16 февраля

Следует подчеркнуть, что продолжительность рабочего дня для всех работников сокращается на один час, т.е. для работающих полный и неполный рабочий день, в режиме учета общего рабочего времени, на дежурстве и т.п., которым не предоставляется право на работу по сокращенному рабочему времени в порядке, установленном правовыми актами.