2025.01.01 15:23

Сотни людей начали Новый год с заплыва в Лаздинайском бассейне

 
ru.DELFI.lt
Plaukimas
Plaukimas
ФОТО: Rokas Lukoševičius | Organizatorių nuotr.

В последний день 2024 года в Лаздинайском бассейне в Вильнюсе состоялся традиционный „Заплыв в Новый год“. Первый раз это мероприятие состоялись в 2004 году, в прошлом году оно состоялось в 20-й раз.

Спортсмены разных полов и возрастных групп состязались на дистанциях от 50 до 3000 м, в этом уникальном состязании участвовали больше 300 человек.

77 участников выбрали дистанцию 3000 м, этим людям пришлось переплыть бассейн 60 раз.

В первый раз победителем состязания стал вильнюсец Йокубас Тиюнонис. Его результат – 36 минут 2 секунды.

„Лаздинайский бассейн - мой бассейн,в этом состязании я участвую в 10 или 11 раз. Это стало традицией, у меня уже нет выбора, – сказал Тиюнонис. –После праздников я совершенно спокоен. Это самое спокойное время, поэтому какого-то особого давления я не испытывал. В 2025 году я попытаюсь защитить титул, правда, у нас в Литве много способных пловцов“.

Второй год подряд второе место занял олимпиец Эдгарас Штура (37.01), а третье Титас Штуопис (37.04).

Среди женщин первое место заняла buvo Раса Бартасунайте (41.59), второе место - Юнета Криловайте (48.19).

Криловайте в 2025 году намерена переплыть через Ла-Манш.

Состязания организуют и проводят ПУ Gėrnešio projektai, ПУ Active Vilnius и Вильнюсский муниципалитет, LSD „Жальгирис“ и ассоциация Vilniaus plaukimo klubas.

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