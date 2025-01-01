Сотни людей начали Новый год с заплыва в Лаздинайском бассейне

Спортсмены разных полов и возрастных групп состязались на дистанциях от 50 до 3000 м, в этом уникальном состязании участвовали больше 300 человек.

„Лаздинайский бассейн - мой бассейн,в этом состязании я участвую в 10 или 11 раз. Это стало традицией, у меня уже нет выбора, – сказал Тиюнонис. –После праздников я совершенно спокоен. Это самое спокойное время, поэтому какого-то особого давления я не испытывал. В 2025 году я попытаюсь защитить титул, правда, у нас в Литве много способных пловцов“.