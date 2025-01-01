Сотни людей начали Новый год с заплыва в Лаздинайском бассейне

Спортсмены разных полов и возрастных групп состязались на дистанциях от 50 до 3000 м, в этом уникальном состязании участвовали больше 300 человек.
77 участников выбрали дистанцию 3000 м, этим людям пришлось переплыть бассейн 60 раз.
В первый раз победителем состязания стал вильнюсец Йокубас Тиюнонис. Его результат – 36 минут 2 секунды.
„Лаздинайский бассейн - мой бассейн,в этом состязании я участвую в 10 или 11 раз. Это стало традицией, у меня уже нет выбора, – сказал Тиюнонис. –После праздников я совершенно спокоен. Это самое спокойное время, поэтому какого-то особого давления я не испытывал. В 2025 году я попытаюсь защитить титул, правда, у нас в Литве много способных пловцов“.
Второй год подряд второе место занял олимпиец Эдгарас Штура (37.01), а третье Титас Штуопис (37.04).
Среди женщин первое место заняла buvo Раса Бартасунайте (41.59), второе место - Юнета Криловайте (48.19).
Криловайте в 2025 году намерена переплыть через Ла-Манш.
Состязания организуют и проводят ПУ Gėrnešio projektai, ПУ Active Vilnius и Вильнюсский муниципалитет, LSD „Жальгирис“ и ассоциация Vilniaus plaukimo klubas.