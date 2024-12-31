Состоявшиеся в этом году трое выборов и референдум обошлись в 52,7 млн евро

„Это самая большая часть предвыборных расходов, достигающая почти 80%, но впечатляет и количество тех, кто работал на выборах. Всего в этом году как минимум на одних выборах работали около 20 000 членов избирательных комиссий“, - сообщила Раманавичене.

Печать избирательных документов, изготовление специальных голограмм, используемых при досрочном голосовании, пломб для избирательных урн, специальных средств для голосования избирателей с ограниченными возможностями, канцелярских принадлежностей, используемых в муниципальных избирательных комиссиях и на 1895 участках и т. д. обошлось более чем в 6,4 млн евро. Из этой суммы также были оплачены все расходы, понесенные при организации голосования за рубежом.