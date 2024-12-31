Состоявшиеся в этом году трое выборов и референдум обошлись в 52,7 млн евро

Как рассказала советник ГИК Индре Раманавичене, большая часть средств – 41,8 млн евро – была направлена на заработную плату членов избирательных комиссий, еще 27,4 тыс. – на взносы социального страхования – сумму социальных отчислений, уплачиваемую работодателем.
„Это самая большая часть предвыборных расходов, достигающая почти 80%, но впечатляет и количество тех, кто работал на выборах. Всего в этом году как минимум на одних выборах работали около 20 000 членов избирательных комиссий“, - сообщила Раманавичене.
Печать избирательных документов, изготовление специальных голограмм, используемых при досрочном голосовании, пломб для избирательных урн, специальных средств для голосования избирателей с ограниченными возможностями, канцелярских принадлежностей, используемых в муниципальных избирательных комиссиях и на 1895 участках и т. д. обошлось более чем в 6,4 млн евро. Из этой суммы также были оплачены все расходы, понесенные при организации голосования за рубежом.
ГИК выделила почти 2,3 млн евро на услуги информационных технологий, еще 1 млн евро – на транспортные услуги. Большая часть предназначалась для оплаты топлива окружным и муниципальным избирательным комиссиям, а также для организации голосования в домах избирателей, больницах, учреждениях социальной защиты, воинских частях и местах отбывания наказаний.
Более 288 000 евро было использовано на услуги связи, 721 000 евро – на предвыборную рекламу и трансляцию дебатов, около 62 000 евро было выделено на оплату проживания, транспорта и питания иностранных наблюдателей и представителей международных организаций.
ГИК сэкономила 3,8 млн евро
В этом году избирателей приглашали на избирательные участки пять раз: 12 мая прошли первый тур президентских выборов и референдум о гражданстве, 26 мая – повторное голосование на выборах главы страны, 9 июня – выборы в Европейский парламент (ЕП), а 13 и 27 дней октября – выборы в Сейм.
В 2024 году ГИК было выделено почти 64,7 млн евро средств госбюджета. Большая часть из них – 52,7 млн евро – была выделена на организацию голосований, почти 2,2 млн евро – на содержание учреждения, 6 млн евро – на ассигнования для партий.
Правда, несмотря на большие затраты, комиссии удалось сэкономить 3,8 млн евро – они останутся в госбюджете.
Напомним, что в 2025 году состоятся трое досрочных муниципальных выборов – в Йонаве, Йонишкисе и Паневежисе.