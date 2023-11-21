Состояние выброшенного из окна младенца критическое - оперировать врачи не могут

 
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Reanimacija
Reanimacija
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
Напомним, что в минувшую субботу в Клайпеде из окна был выброшен 5-месячный младенец. Полиция подозревает, что это мог сделать находившийся в состоянии наркотического опьянения отец ребенка. Малыша на улице нашел случайный прохожий, он вызвал полицию и врачей. Младенца увезли в реанимацию, а отца задержали. Младенца из-за тяжелого состояния перевезли в Каунасскую больницу.

Представитель Каунасской детской клиники профессор Римантас Кевалас сказал порталу lrytas.lt, что состояние малыша критическое. По этой причине младенца нельзя оперировать.

Представитель службы по правам детей Гинтаре Нолюте сказала, что они те располагают информацией о том, что произошло, расследование проводит полиция.

"Семья была известна специалистам. Ей предоставляли услуги, информации о насилии не было", – сказала специалист. Она заметила, что не может сказать, сколько времени младенец пролежал на улице.

Мы предложили помощь маме младенца. Выяснить обстоятельства происшествия нам не удалось. На все вопросы ответит полиция", – сказала Нолюте.

Напомним, что суд разрешил взять подозреваемого под стражу на 14 дней.

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