Состояние выброшенного из окна младенца критическое - оперировать врачи не могут

Представитель Каунасской детской клиники профессор Римантас Кевалас сказал порталу lrytas.lt, что состояние малыша критическое. По этой причине младенца нельзя оперировать.

Представитель службы по правам детей Гинтаре Нолюте сказала, что они те располагают информацией о том, что произошло, расследование проводит полиция.

"Семья была известна специалистам. Ей предоставляли услуги, информации о насилии не было", – сказала специалист. Она заметила, что не может сказать, сколько времени младенец пролежал на улице.

Мы предложили помощь маме младенца. Выяснить обстоятельства происшествия нам не удалось. На все вопросы ответит полиция", – сказала Нолюте.