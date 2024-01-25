Состояние мостов в Литве – незавидное: на исправление ситуации выделяют почти 60 млн. евро

В Вильнюсе таких мостов нет, но два моста все же вызывают беспокойство. Казбейский мост закрыт, а по Валакампяйскому машины еще ездят.
"После получения выводов экспертов в первых полосах движение было ограничено, поскольку их состояние хуже всего. Сейчас готовимся к реконструкции этого моста", – сказал представитель муниципалитета Арунас Висоцкас.
В ремонте нуждаются 109 литовских мостов.
"Речь не идет об аварийном состоянии, но их состояние плохое. Движение по ним безопасно, но в ближайшее время им потребуется больше внимания", – сказал представитель Литовской дирекции автомобильных дорог Мартинас Гедаминскас.
Однако в прошлом году были инциденты - несколько мостов рухнули. В одних случаях это случилось с закрытыми на ремонт мостами, в других – из-за аварийного состояния. Самые серьезные случаи были зафиксированы в Каунасе, Кедайняй, Расейняй, Жежмаряй. Специалисты считают, что виной тому – нагрузки, а эту проблему много лет никто не решал.
"Проблемы на мостах за один день не появляются, на это нужно время", – сказал профессор университета Vilnius Tech Дарюс Бучинскас.
ЛДАД уверяет, что все мосты в аварийной состоянии безопасны.
"Мы сужаем проезжую часть, направляем поток в центральную часть – это первое средство. Второе средство - введение ограничений, связанных со снижением потоков", – сказал Гедаминскас.
"За мостами присматривают постоянно. Сейчас планирует ремонт 3 мостов, готовятся проекты обновления тех, состояние которых ухудшается, чтобы неприятности не застигли нас врасплох", – сказал Висоцкас.
Несмотря на то, что разные ведомства успокаивают относительно мостов, на специалистов это не действует. Они видят лишь один выход – сносить старые и строить новые мосты.
"Если мы будем ограничивать движение, воздействие будет кратковременным. Ведь движение продолжается. Надо или закрывать, или ремонтировать. Я считаю, выход один – ремонт", – сказал гендиректор компании Tilsta Эдуардас Гринавяцкас.
Представители муниципалитетов говорят о нехватке средств.
ЛДАД отмечает, что муниципалитетам не следует жаловаться, поскольку на мосты сейчас выделяют больше денег.
"В 2023 г. в Литве отремонтировали или построили заново 18 мостов, а в этом планируется обновить 30 мостов и виадуков", – сказал Гедаминскас.
Мунихипалитеты утверждают, что этого недостаточно, поскольку заботятся лишь о тех мостах, которые находятся в критическом состоянии.
В этом году на ремонт мостов выделили почти 60 млн. евро.