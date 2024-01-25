Состояние мостов в Литве – незавидное: на исправление ситуации выделяют почти 60 млн. евро

В Вильнюсе таких мостов нет, но два моста все же вызывают беспокойство. Казбейский мост закрыт, а по Валакампяйскому машины еще ездят.

"После получения выводов экспертов в первых полосах движение было ограничено, поскольку их состояние хуже всего. Сейчас готовимся к реконструкции этого моста", – сказал представитель муниципалитета Арунас Висоцкас.

В ремонте нуждаются 109 литовских мостов.

"Речь не идет об аварийном состоянии, но их состояние плохое. Движение по ним безопасно, но в ближайшее время им потребуется больше внимания", – сказал представитель Литовской дирекции автомобильных дорог Мартинас Гедаминскас.

Однако в прошлом году были инциденты - несколько мостов рухнули. В одних случаях это случилось с закрытыми на ремонт мостами, в других – из-за аварийного состояния. Самые серьезные случаи были зафиксированы в Каунасе, Кедайняй, Расейняй, Жежмаряй. Специалисты считают, что виной тому – нагрузки, а эту проблему много лет никто не решал.