Соседи и коллеги по работе рассказали о подозреваемом в похищении девочки, в гараже был даже лифт

 
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Tikrinami garažai
Tikrinami garažai
ФОТО: DELFI

После того как журналисты выяснили личность подозреваемого в похищении девочки, стало больше известно об этом человеке. На счету подозреваемого три административных дела, которые сейчас рассматривает суд, его обвиняют в уничтожении соснового бора, кроме того, мужчину подозревают и в похищении животных, пишут журналисты телеканала LNK.

В том месте, где были обнаружены животные, Гедиминас Филипавичюс жил и работал. 11 января помещение осматривала полиция.

Подозреваемый в похищении ребенка - единственный акционер компании Šiaurės garažas.

Соседи и коллеги подозреваемого сказали, что ничего необычного в его поведении не замечали.

"Он был хозяином, владельцем гаража. В последнее время он только руководил процессом", – сказал сосед Витаутас.

Компания Филипавичюса занимается ремонтом машин, электрооборудования, установкой сигнализаций, звукоаппаратуры. Работавшие с ним люди сказали, что ничего необычного не замечали.

"Я арендую гараж, он был моим соседом, это хороший человек. Я ничего плохого не могу сказать о нем, никто ни в чем его не подозревал. Здесь его машина стоит, здесь он работал, ходил", – сказал Витаутас.

В таких гаражных массивах люди знают друг друга.

"Говорили, что он здесь жил. Говорят, у него даже лифт был... Внутри я видел машины, их ремонтировали, дальше есть комнатка, я видел, что они в ней ели", – сказал Витаутас.

"Он всегда был опрятно одет, мы иногда общались, он не казался подозрительным. Один раз поспорили из-за парковки машин, но так он казался нормальным", – прокомментировал сосед Дейвидас. Он прибавил, что в последний раз видел подозреваемого в прошлый четверг.

Полиция сейчас выясняет, не были ли с преступлением связаны и другие лица, не было ли других преступлений.

"Сейчас мы интенсивно работаем, проводим разные действия в рамках расследования, уточняем фактические обстоятельства, нанесенный ущерб, мотивы, цели, изучаем личность подозреваемого, выясняем, не были ли с преступлением связаны и другие люди, не было ли других преступлений", – сообщали в четверг сотрудники прокуратуры.

Они заметили, что данные о том, какой ущерб был нанесен малолетнему ребенку, не сообщаются, в интересах ребенка.

Delfi напоминает, что малолетняя девочка в Каунасе пропала 7 января во второй половине дня, ближе к вечеру. Спустя двое суток полиция нашла ребенка в одном из гаражей недалеко от места исчезновения девочки. Задержан и 42-летний подозреваемый.

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