Сообщения с предупреждениями о шторме дошли до части населения с опозданием

„3 января жителям было разослано предупреждение о сильном ветре. К сожалению, из-за технической неисправности системы оповещения и информирования граждан, небольшое количество получателей сообщений 4 января снова получили их“, - сообщили в субботу в Департаменте пожарной охраны и спасения (PAGD).

По данным PAGD, в настоящее время причины сбоя системы устанавливаются и устраняются.

Ожидается, что на следующей неделе состоится совместное совещание служб, PAGD и Министерства внутренних дел по вопросу совершенствования системы оповещения и информирования населения.