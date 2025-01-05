2025.01.05 11:37

Сообщения с предупреждениями о шторме дошли до части населения с опозданием

 
в службах объясняют причины
ru.DELFI.lt
Сообщение с предупреждениями о шторме (архив))
Сообщение с предупреждениями о шторме (архив))
ФОТО: DELFI

О прогнозируемом синоптиками шторме в юго-западной части Литвы и на побережье часть населения страны предупредительными сообщениями была проинформирована с опозданием - сообщения Национального центра управления кризисами поступили только в субботу, сообщает портал MadeinVilnius.

„3 января жителям было разослано предупреждение о сильном ветре. К сожалению, из-за технической неисправности системы оповещения и информирования граждан, небольшое количество получателей сообщений 4 января снова получили их“, - сообщили в субботу в Департаменте пожарной охраны и спасения (PAGD).

По данным PAGD, в настоящее время причины сбоя системы устанавливаются и устраняются.

Ожидается, что на следующей неделе состоится совместное совещание служб, PAGD и Министерства внутренних дел по вопросу совершенствования системы оповещения и информирования населения.

Сообщения, дошедшие до жителей с опозданием, предупреждали о сильных порывах ветра на юго-западе Литвы и в остальной части страны, а также о возможном повышении уровня воды в реках Западной Литвы.

В Литовской гидрометеорологической службе отмечают, что ночью на воскресенье во многих местах осадки, преобладает снег, местами в Западной Литве пройдет сильный снег. Где-то будет непродолжительная метель. Самая низкая температура 3-8 градусов холода, на западе страны от 2 градусов холода до 2 градусов тепла.

Из-за сильного ветра в субботу ночью в Литве, пожарным-спасателям пришлось устранять последствия урагана почти 40 раз. Большинство сообщений касалось упавших на дорогах деревьев. Утром 4 января в стране не было электричества более чем у 3100 пользователей.

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