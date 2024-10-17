Сообщается, когда состоятся похороны Матаса: у близких есть одна просьба

В группе на Facebook „Поиски Матаса“ сказано, что прощание состоится в Вильнюсском похоронном бюро Ritualas.

„С грустью сообщаю, что мы лишились нашего любимого Матаса. Проститься с Матасом можно в похоронном бюро Ritualas, ул. Оланду, 22, Вильнюс, 18 октября 11-19 ч. и 19 октября 11-14.30 ч. Урну выносят в субботу в 14.30 ч. Очень просим не приносить венки, приносите Матасу белые гелиевые шары“, – сказано в группе.