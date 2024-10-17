Сообщается, когда состоятся похороны Матаса: у близких есть одна просьба

В группе на Facebook „Поиски Матаса“ сказано, что прощание состоится в Вильнюсском похоронном бюро Ritualas.
„С грустью сообщаю, что мы лишились нашего любимого Матаса. Проститься с Матасом можно в похоронном бюро Ritualas, ул. Оланду, 22, Вильнюс, 18 октября 11-19 ч. и 19 октября 11-14.30 ч. Урну выносят в субботу в 14.30 ч. Очень просим не приносить венки, приносите Матасу белые гелиевые шары“, – сказано в группе.
В среду сообщалось, что причина смерти подростка - утопление.
„По предварительным данным молодой человек утонул, таковы данные экспертов, для вынесения окончательного вердикта потребуется около месяца“, – сказал 16 октября прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Эгидиюс Мотеюнас. Результаты ДНК -теста подтвердили, что обнаружено тело пропавшего 15-летнего Матаса.
Тело покойного было передано родителям.
Сейчас дело переквалифицировано в расследование причин и обстоятельств смерти.
Delfi напоминает, что пресс-секретарь Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене во вторник подтвердила, что мать пропавшего 15-летнего Матаса узнала на утопленнике одежду своего сына.
Пока не было данных ДНК-теста прокуратура расследовала обстоятельства исчезновения подростка.