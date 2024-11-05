Сообщается, что высланные из Литвы возгорающиеся посылки были частью российской секретной операции

Одна из таких посылок минувшим летом загорелась на складе DHL в Германии, другая - в Великобритании. По данным Wall Street Journal, причиной пожара стали электрические массажные устройства, в которые было введено воспламеняющееся вещество.
Представители Wall Street Journal отмечают, что целью операции было размещение таких посылок в пассажирских и грузовых самолетах, следующих в США и Канаду и пожары в них.
Кремль это отрицает.
Напомним, что в июле 2024 года частная компания, занимающаяся перевозкой посылок, доставила в Великобританию и Германию бытовые приборы с воспламеняющимся зарядом.
Человек, который выслал эти посылки, скрыл свои настоящие данные и указал неверный адрес отправителя.
Посылки из Литвы выслали 19 июля, оба пожара возникли в ночь с 20 на 21 июля.
Портал LRT ранее сообщал, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что таких посылок было больше, только не все они были высланы авиапочтой. Предполагается, что отправитель заплатил за пересылку посылок наличными.