Сообщается, что сотрудница Алитусской больницы избила молодого врача

Сообщается, что в полицию обратилась женщина (1996 г.р.), которая информировала, что пострадала на работе.
По предварительным данным, в кабинет к женщине вошли двое сотрудников больницы – мужчина (1980 г.р.) и женщина (1977 г.р.), женщина два раза ударила ее и ушла.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Начато расследование по факту нанесения физической боли.
На портале alytausgidas.lt сказано, что инцидент произошел в Алитусской больнице. Пока с представителями больницы связаться не удалось.
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