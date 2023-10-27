Сообщается, что сотрудница Алитусской больницы избила молодого врача

Сообщается, что в полицию обратилась женщина (1996 г.р.), которая информировала, что пострадала на работе.

По предварительным данным, в кабинет к женщине вошли двое сотрудников больницы – мужчина (1980 г.р.) и женщина (1977 г.р.), женщина два раза ударила ее и ушла.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Начато расследование по факту нанесения физической боли.