Сообщается, что делать с билетами на отмененный концерт LP

На странице арены "Жальгирис" в фейсбуке появилась информация о том, что билеты на этот концерт можно вернуть или поменять на билет на другое мероприятие
"Каунасская арена "Жальгирис" обладает ясной гражданской и ценностной позицией – мы всеми силами поддерживаем Украину. Вместе с организаторами мы со вчерашнего вечера выясняли ситуацию, и решили - концерт будет отменен. После того как факты подтвердились, такое же решение принял и организатор Medusa Concert. Таким решением мы хотим обратить внимание как LP, так и других исполнителей, планирующих выступление на нашей арене в Литве - мы не будем мириться с сообщениями в поддержку агрессора", – сказал 27 февраля представитель арены Мантас Ведрицкас.
"Вчера ночью в социальных сетях появилось неоднозначное видео LP, после чего мы немедленно обратились к ее представителям с просьбой прояснить ситуацию. Мы хотим подчеркнуть, что Medusa Concert осуждает российскую агрессию и поддерживает и будет поддерживать Украину. Все работники нашего агентства, как и вся Литва, всем сердцем болеем за Украину и ее героев, поэтому появившееся видео вызвало у нас растерянность и возмущение не меньшее, чем у других жителей Литвы", – сказал глава Medusa Concert Ремигиюс Кнабикас.