Сообщается, что делать с билетами на отмененный концерт LP

На странице арены "Жальгирис" в фейсбуке появилась информация о том, что билеты на этот концерт можно вернуть или поменять на билет на другое мероприятие

"Каунасская арена "Жальгирис" обладает ясной гражданской и ценностной позицией – мы всеми силами поддерживаем Украину. Вместе с организаторами мы со вчерашнего вечера выясняли ситуацию, и решили - концерт будет отменен. После того как факты подтвердились, такое же решение принял и организатор Medusa Concert. Таким решением мы хотим обратить внимание как LP, так и других исполнителей, планирующих выступление на нашей арене в Литве - мы не будем мириться с сообщениями в поддержку агрессора", – сказал 27 февраля представитель арены Мантас Ведрицкас.