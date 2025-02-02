Sony Pictures снимет новый космический сериал в Вильнюсе: съемки будут проходить по всему городу

Сериал „Ради всего человечества“ успешно идет уже четыре сезона и рассказывает альтернативную историю космической гонки между мировыми сверхдержавами. Пятый сезон уже заказан Apple TV+. Тем временем „Звездный городок“, исполнительными продюсерами которого выступают Бен Недиви, Мэтт Уолперт и Рональд Д. Мур, обещает показать знакомые события с новой перспективы.
„Мы рады работать в Вильнюсе. Ландшафт и архитектура города дают отличную возможность рассказать увлекательную и аутентичную историю. Мы уже впечатлены этим местом и его гостеприимством, которое позволяет нам расширять вселенную „Ради всего человечества““, — говорят исполнительные продюсеры Бен Недиви и Мэтт Уолперт.
Продолжая сюжет For All Mankind, Star City представляет собой напряженный триллер, возвращающий зрителей к ключевому моменту альтернативной космической гонки. На этот раз создатели исследуют события по ту сторону железного занавеса, рассказывая о жизни космонавтов, инженеров и разведчиков, внедрившихся в советскую космическую программу, а также об опасностях, с которыми они сталкиваются на пути к прогрессу человечества.
Съемки пройдут в различных локациях Вильнюса, включая общественные пространства в центре города, частные квартиры и жилые районы.
„Мы рады, что Sony Pictures Television выбрала Литву для съемок. Создатели сериала доверяют профессионализму литовского кинематографа, особенно его способности воссоздать подлинные детали исторического периода. Еще одна хорошая новость для литовцев — приезд режиссера Ника Мерфи, который впервые снимает в нашей стране и возвращается в обновленный Вильнюс спустя многие годы“, — говорит Линета Мишейките, продюсер Baltic Film Services в Литве.
Съемки организует компания Baltic Film Services, а подбором локаций занимается Baltic Locations. Эти компании уже имеют значительный опыт работы с зарубежными проектами, снятыми в Литве, среди которых Чернобыль и Екатерина Великая (HBO), Война и мир (BBC), Очень странные дела (Netflix) и другие.
Главными создателями и продюсерами „Звездного городка“ являются Бен Недиви и Мэтт Уолперт. Исполнительными продюсерами выступают Рон Мур и Мэрил Дэвис (Tall Ship Productions), а также Стив Остер и Эндрю Чамблисс. Производством сериала занимается Sony Pictures Television.