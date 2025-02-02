Sony Pictures снимет новый космический сериал в Вильнюсе: съемки будут проходить по всему городу

Сериал „Ради всего человечества“ успешно идет уже четыре сезона и рассказывает альтернативную историю космической гонки между мировыми сверхдержавами. Пятый сезон уже заказан Apple TV+. Тем временем „Звездный городок“, исполнительными продюсерами которого выступают Бен Недиви, Мэтт Уолперт и Рональд Д. Мур, обещает показать знакомые события с новой перспективы.

„Мы рады работать в Вильнюсе. Ландшафт и архитектура города дают отличную возможность рассказать увлекательную и аутентичную историю. Мы уже впечатлены этим местом и его гостеприимством, которое позволяет нам расширять вселенную „Ради всего человечества““, — говорят исполнительные продюсеры Бен Недиви и Мэтт Уолперт.