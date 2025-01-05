Сон будет крепче, денег — больше и еще 6 вещей, которые произойдут, когда вы откажетесь от алкоголя

Еще одно исследование показало, что, хотя алкоголь может сначала помочь людям быстрее и глубже заснуть, он серьезно ухудшает качество сна в следующие часы.

Недавнее исследование показало, что употребление алкоголя перед сном увеличивает вид мозговой активности, который обычно возникает, когда вы бодрствуете, но отдыхаете. Результат? Нарушается сон.

Вот что вас ожидает как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, если вы перестанете употреблять алкоголь.

„Для начала сделайте перерыв в употреблении алкоголя хотя бы на пару недель, особенно если вы регулярно выпиваете больше рекомендуемой дневной нормы“, — говорит Раскин в интервью журналу Prevention. Обычно это одна порция напитка в день для женщин и две порции для мужчин.

Сначала вы можете ворочаться, но прекратите выпивать, и сон без алкоголя, скорее всего, заставит вас чувствовать себя по утрам бодрее и свежее. „Побочные эффекты“ лучшего сна: улучшение настроения, концентрации и умственной деятельности.

Вы будете меньше есть за ужином

Согласно исследованию, алкоголь является одним из главных факторов переедания. Участвовавшие в эксперименте люди, получившие примерно две порции алкоголя, съели на 30 процентов больше пищи, чем те, кто не получил алкоголя.

Даже легкое опьянение может повысить активность мозга в гипоталамусе, делая вас более чувствительными к запаху пищи и побуждая есть больше.

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