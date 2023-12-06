Соломенные "пауки" включены в список культурного наследия ЮНЕСКО

Об этом во вторник сообщил министр культуры Симонас Кайрис.

"Это одновременно важное достижение культурной дипломатии и содержательная актуализация глубокой традиции нашей страны", - в социальной сети Facebook указал С. Кайрис.

Он отмечает, что соломенные пауки в Литве остаются живой частью нематериального наследия.

"Соломенные пауки являются признаком нашей культурной самобытности.

И еще один знак силам тьмы, что литовская культура есть и останется неизгладимой, неистребимой и нерушимой", - написал министр.