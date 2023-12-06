Соломенные "пауки" включены в список культурного наследия ЮНЕСКО

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Vilniaus etninės kultūros centro nuotr.
Традиция плетения соломенных "пауков" или садов (Šiaudiniai sodai) включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Об этом во вторник сообщил министр культуры Симонас Кайрис.

"Это одновременно важное достижение культурной дипломатии и содержательная актуализация глубокой традиции нашей страны", - в социальной сети Facebook указал С. Кайрис.

Он отмечает, что соломенные пауки в Литве остаются живой частью нематериального наследия.

"Соломенные пауки являются признаком нашей культурной самобытности.

И еще один знак силам тьмы, что литовская культура есть и останется неизгладимой, неистребимой и нерушимой", - написал министр.

Указывается, что помимо соломенных пауков в настоящее время в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО включены еще три ценности, представленные Литвой: литовские традиционные кресты и их символика в Литве, традиция праздников песни и танца в странах Балтии и сутартинес.

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