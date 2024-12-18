Солнце радовало лишь один день: новый циклон может принести немало хлопот

Будет облачно, на западе ожидаются дожди. Вечером облака появятся и на востоке страны, так пойдет мокрый снег. Вечером прогнозируют гололед. Ветер усилится до 8–13 м/с, у моря до 15 м/с. Днем будет 0–5 градусов тепла.

В ночь на четверг будет облачно, в большинстве районов ожидаются осадки, в основном будет идти дождь, местами мокрый снег. Усилится ветер. Ночью будет 0–5 градусов тепла.

В четверг днем погода будет дождливой и пасмурной. По-прежнему ожидается сильный ветер. Днем будет 5–10 градусов тепла.