2024.12.18 06:56

Солнце радовало лишь один день: новый циклон может принести немало хлопот

 
ru.DELFI.lt
Stiprus vėjas ir lietus sostinėje
Stiprus vėjas ir lietus sostinėje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Во вторник погода была солнечной, однако зона атмосферного давления уходит из Литвы. В первой половине дня 18 декабря прояснения ожидаются на востоке страны, однако с запада придет циклон.

Будет облачно, на западе ожидаются дожди. Вечером облака появятся и на востоке страны, так пойдет мокрый снег. Вечером прогнозируют гололед. Ветер усилится до 8–13 м/с, у моря до 15 м/с. Днем будет 0–5 градусов тепла.

В ночь на четверг будет облачно, в большинстве районов ожидаются осадки, в основном будет идти дождь, местами мокрый снег. Усилится ветер. Ночью будет 0–5 градусов тепла.

В четверг днем погода будет дождливой и пасмурной. По-прежнему ожидается сильный ветер. Днем будет 5–10 градусов тепла.

В пятницу и в выходные перемен не ожидается. В большинстве районов ожидаются осадки, сильный и порывистый ветер. В пятницу и в субботу ночью будет выше нуля, а в ночь на воскресенье может быть ниже нуля. Днем будет 1–6 градусов тепла.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии