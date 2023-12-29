Сохранивший депутатский мандат Гапшис снова пытается выйти на волю

"Сегодня Верховный суд Литвы получил повторное заявление Витаутаса Гапшиса с просьбой приостановить исполнение постановления суда, поскольку появились новые обстоятельства – парламент 21 декабря 2023 года не поддержал импичмент в отношении осужденного депутата и не лишил его депутатского мандата", – сказано в четверг в пресс-релизе ВСЛ.
Гапшис уже подавал аналогичное заявление, но тогда ВСЛ его отклонил.
Напомним, что 21 декабря Гапшиса из Каунасской тюрьмы привозили в парламент, где решался вопрос импичмента. Ни одно из четырех постановлений о решении Гапшиса мандата не поддержало необходимое число депутатов (85 голосов). Всего в голосовании участвовали 122 депутата.
Напомним, что Апелляционный суд Литвы 22 ноября признал виновными всех обвиняемых по делу о коррупции MG Baltic: бывшего вице-президента концерна Раймондаса Курлянскиса, экс-лидера Движения либералов Масюлиса и приговорил их к 6 и 5,5 годам лишения свободы, депутата Витаутаса Гапшиса - к 4,5 годам лишения свободы, а экс-депутаты Шарунас Густайнис и Гинтарас Степонавичюс получили денежные штрафы. Юридические лица - Движение либералов, Партия труда и MG Baltic также получили денежные штрафы.
Судейская коллегия Верховного суда Литвы (ВСЛ) не удовлетворила ходатайства осужденных по так называемому делу MG Baltic Витаутаса Гапшиса, Элигиюса Масюлиса и Раймондаса Курлянскиса о приостановлении исполнения приговора суда низшей инстанции. Решения суда они будут ждать в тюрьмах.