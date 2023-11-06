Сохранится осеннее тепло, но будут идти дожди

В ночь на вторник облачность сохранится, во второй половине ночи на юго-западе страны возможные прояснения. Во многих районах ожидаются осадки. На востоке страны дождь будет небольшим, а на западе более обильным, местами сильным. В некоторых районах сохранится сильный ветер, до 15–17 м/с. Ночью будет 4–9 градусов тепла.
Во вторник днем Литва останется в зоне действия циклона. Будет облачно, немного прояснений возможно разве что на юге страны. Во многих районах время от времени ожидаются осадки. Дожди в основном будут небольшими, только на западе ожидаются сильные осадки. Местами сохранится вероятность сильного ветра - 15–17 м/с, в основном на западе страны. Днем будет 7–12 градусов тепла.
В ночь на среду ситуация останется похожей. Облаков будет много, а дожди, местами сильные, будут идти в основном на западе страны. Ночью будет 3–8 градусов тепла.
В среду днем погода будет похожей. Местами ожидаются дожди. Более обильными осадки будут на западе страны. Воздух прогреется до 6–11 градусов тепла.
В четверг ночью и в начале дня местами ожидаются небольшие осадки. Позже большую часть дня небо будет пасмурным, особенно на западе страны. Снова больше осадков будет в западной части Литвы. Дожди будут небольшими, местами моросящими. Снова усилится ветер, у моря он будет порывистым. Ночью будет 3–8, днем 6–11 градусов тепла.
В пятницу зона низкого давления из Литвы не уйдет. И ночью и днем ожидаются осадки. Будет дуть достаточно сильный ветер. Ночью будет 2–7, днем 5–10 градусов тепла.
По нынешним прогнозам, в субботу будет мрачно и дождливо, а в воскресенье в страну придет холодная масса воздуха, поэтому похолодает и увеличится вероятность осадков в виде мокрого снега.