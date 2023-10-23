Согласно опросу, 25% жителей считают, что дела в Литве улучшаются

За месяц на 3% проц. возросло количество считающих, что дела в стране улучшаются. По сравнению с опросом, проведенным год назад, на 16 проц. возросло количество ответивших, что ситуация в Литве в последнее время улучшается. В августе 2022 г. лишь каждый десятый респондент ответил, что дела в стране идут лучше.

Положительно ситуацию в стране оценивают молодежь и жители правых взглядов, отрицательно – нацменьшинства и жители левых взглядов

То, что в Литве дела обстоят лучше, чаще указывают молодые люди до 30 лет (39% считают, что дела идут лучше), респонденты с высшим образованием (39%) и люди с самым высоким семейным доходом (более 1800 евро) в месяц (29%), специалисты и служащие (31%), руководители (32%) учащаяся молодежь (46%), бюджетники (34%), жители правых взглядов (39%).