Согласно опросу, 25% жителей считают, что дела в Литве улучшаются

За месяц на 3% проц. возросло количество считающих, что дела в стране улучшаются. По сравнению с опросом, проведенным год назад, на 16 проц. возросло количество ответивших, что ситуация в Литве в последнее время улучшается. В августе 2022 г. лишь каждый десятый респондент ответил, что дела в стране идут лучше.
Положительно ситуацию в стране оценивают молодежь и жители правых взглядов, отрицательно – нацменьшинства и жители левых взглядов
То, что в Литве дела обстоят лучше, чаще указывают молодые люди до 30 лет (39% считают, что дела идут лучше), респонденты с высшим образованием (39%) и люди с самым высоким семейным доходом (более 1800 евро) в месяц (29%), специалисты и служащие (31%), руководители (32%) учащаяся молодежь (46%), бюджетники (34%), жители правых взглядов (39%).
То, что в Литве дела обстоят хуже, чаще указывают жители старше 50 лет (82% считают, что дела в стране ухудшаются), жители сельских местностей и городков, респонденты со средним или профессиональным образованием (78%), работники и фермеры (78%) и пенсионеры (81%), жители русской (81%) и польской (91%) национальностей, жители левых взглядов (78%).
Самые большие оптимисты – избиратели правых партий
Как показал опрос, самые большие оптимисты (более половины считают, что дела в стране улучшаются) – избиратели Партии свободы (65 проц. считают, что дела в стране улучшаются, 35% – что ухудшаются), Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (55% и 43%), Движения либералов (51% и 49% соответственно).
Избиратели всех остальных партий скорее думают, что в Литве в последнее время дела обстоят скорее хуже, чем лучше. Хуже всего нынешнее положение оценивают избиратели Социал-демократической партии Литвы (84% считают, что дела ухудшаются) и Союза демократов "Во имя Литвы" (82%).
В сентябре 2023 года литовская и британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai провела исследование "Барометр Литвы".
Опрос проходил с 22 сентября по 7 октября 2023 года. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 023 жителя Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 109 пунктах выборки. Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше.
Погрешность результатов исследования составляет до 3,1%