СОГГ: литовские пограничники вытащили из реки найденное на границе тело человека

По его словам, доступ к оставшимся двум телам на стороне Беларуси пытаются получить пограничники этой страны.
Сообщается, что тело в стадии разложения. Полиция начала расследование для установления причины смерти.
Как сообщалось ранее, тела трех человек были обнаружены в среду на границе Литвы с Беларусью. Сотрудники Службы охраны государственной границы обнаружили тела в Варенском районе, в пределах деревни Мустейка, в реке Котра.
По словам начальника Подотдела коммуникаций Главного комиссариата полиции Алитусского уезда Кристины Янулявичене, сообщение поступило около 15.20 ч. По предварительным данным, одно тело обнаружено на территории Литвы, два – не территории Беларуси.