2025.05.01 07:05

СОГГ: литовские пограничники вытащили из реки найденное на границе тело человека

 
ELTA
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Latvijos ir Baltarusijos pasienis
Latvijos ir Baltarusijos pasienis
ФОТО: AFP / Scanpix

Представитель Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюс Мишутис подтвердил, что литовским сотрудникам удалось вытащить одно из трех тел, найденных в реке на границе.

По его словам, доступ к оставшимся двум телам на стороне Беларуси пытаются получить пограничники этой страны.

Сообщается, что тело в стадии разложения. Полиция начала расследование для установления причины смерти.

Как сообщалось ранее, тела трех человек были обнаружены в среду на границе Литвы с Беларусью. Сотрудники Службы охраны государственной границы обнаружили тела в Варенском районе, в пределах деревни Мустейка, в реке Котра.

По словам начальника Подотдела коммуникаций Главного комиссариата полиции Алитусского уезда Кристины Янулявичене, сообщение поступило около 15.20 ч. По предварительным данным, одно тело обнаружено на территории Литвы, два – не территории Беларуси.

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