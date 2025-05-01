СОГГ: литовские пограничники вытащили из реки найденное на границе тело человека

По его словам, доступ к оставшимся двум телам на стороне Беларуси пытаются получить пограничники этой страны.

Сообщается, что тело в стадии разложения. Полиция начала расследование для установления причины смерти.

Как сообщалось ранее, тела трех человек были обнаружены в среду на границе Литвы с Беларусью. Сотрудники Службы охраны государственной границы обнаружили тела в Варенском районе, в пределах деревни Мустейка, в реке Котра.